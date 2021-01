Babiš: „Budeme očkovat dlouho.“ Registrace mladších seniorů se odsouvá

Očkování vázne, Babiš svaluje vinu na očkovací místa

Pomalé je také očkování. V sobotu dostalo dávku pouze 3221 lidí, což je výrazně méně než ve všední dny. Dosud zdravotníci v desetimilionovém Česku aplikovali 192 267 dávek vakcíny. Premiér Andrej Babiš (ANO), který se nechal očkovat jako první, dostal v sobotu druhou a poslední dávku.

Při tom sdělil, že registrační systém k očkování se od února pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné pacienty nespustí, jak se původně plánovalo. Otevře se, až bude dost vakcín a podle zájmu osmdesátníků a starších o očkování. „My určitě nebudeme otevírat nějaké nové registrace, myslím kategorie občanů, protože zkrátka tuto kategorii (nad 80 let) budeme očkovat dlouho,“ prohlásil. Dodal, že starší seniory, kteří se nezaregistrují, bude nejspíš potřeba kontaktovat.

Česko dostalo zatím kolem 250 tisíc dávek. Podle premiéra je naočkovaných přes 192 tisíc lidí. Zhruba čtvrtina dávek tak zatím není spotřebovaná. „Není problém ve schopnosti očkovat, ale problém je naorganizovat to správně. To je odpovědnost jednotlivých očkovacích míst a center, aby si to nějak naorganizovaly, aby to vyšlo na druhou dávku,“ uvedl Babiš.

Komplikace na hranici

Covid je v Česku rozšířenější než v ostatních evropských zemích. Německo proto zavádí nové povinnosti při překročení hranice. Už ve chvíli příjezdu je nezbytné mít u sebe negativní test, i při negativním výsledku je nutné nastoupit do desetidenní karantény. Tu lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.

Policie na letištích také podle agentury DPA zintenzivní kontroly u letů z vysoce rizikových oblastí včetně Česka. Důsledně kontrolovány budou například doklady o aktuálním negativním testu na koronavirus.