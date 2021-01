Nový PES zohlední zaplněnost nemocnic, otevření sportovišť či divadel podmíní testem. Vláda jej projedná v pondělí

Po revizi sady protiepidemických opatření by se ve čtvrtém stupni mohla otevřít i muzea a galerie, avšak s omezením počtu návštěvníků podle plochy – co host, to 15 metrů čtverečních. Provozovatelé s tím nemají problém. „U vchodu se dá naprosto jednoznačně regulovat počet návštěvníků. Jeden vyjde, druhý vejde dovnitř,“ ujistil ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.

Respirátory jako nutnost? Rozhodne vývoj v sousedních státech Respirátory by nemusely být nutností jen v hledištích divadel. Již v týdnu řekl premiér Babiš, že vláda zvažuje jejich povinnost i na dalších místech – po vzoru Německa a Rakouska, které uvažují o povinných respirátorech v MHD či obchodech v souvislosti s výskytem nakažlivější britské varianty koronaviru. Jejich zásoby v Česku ale již nyní docházejí. Poté, co se začalo spekulovat o zavedení povinnosti respirátory na některých místech nosit, vzrostla poptávka po nich v lékárnách několikanásobně. Nedocházejí jen v samotných lékárnách, ale i u dodavatelů.

Konečné rozhodnutí, zda by mohly respirátory nahradit ve veřejné dopravě či obchodech v Česku dosud používané roušky, vláda ještě neučinila a nejspíše ještě nějakou dobu neučiní. Podle ministerstva zdravotnictví čeká na to, jak přesně budou vypadat opatření v Německu a Rakousku. Postup s nimi chce sjednotit. Do škol by se měly vrátit závěrečné ročníky i malotřídky Změny plánuje vláda i pro školy, ty však projedná až ve středu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že v rámci chystaných úprav opatření nově budou moci závěrečné ročníky základních a středních škol chodit do tříd i při pátém stupni restrikcí. Úpravy počítají nejen s možností návratu maturantů, respektive závěrečných ročníků středních a základních škol, „ale podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět“, uvedl na Twitteru Plaga. Pootevřít by se mohly i vysoké školy, z jejich studentů by ale mohli do škol pouze ti z posledních ročníků a jenom na praktickou výuku.