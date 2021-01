Vláda prodloužila nouzový stav. Úpravy opatření umožní závěrečným ročníkům ZŠ a SŠ návrat do tříd

Vláda prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky KSČM umožnila sněmovna. Kabinet také prodloužil platnost aktuálních opatření. Povolil ale činnost jeslí, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Aktualizaci opatření PES, která by měla platit od 1. února, však vláda z časových důvodů neprojednala. „Bude o tom ještě debata. Ten PES je složitý systém, kde doposud byly čtyři parametry a teď se to má ještě rozšířit o počet hospitalizovaných,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).