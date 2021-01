Českým pendlerům komplikuje cestu do Německa testování. Na přechodech se tvoří fronty

Zpřísněné opatření, podle kterého nově musejí pendleři jezdící z České republiky do Německa pravidelně předkládat negativní test na koronavirus, někteří z nich vnímají jako komplikace. Tvrdí, že to nejde časově skloubit a považují takový přístup za diskriminační, protože Němci, kteří s nimi pracují, testovaní nejsou. Navíc na německé straně nejsou podle nich volné termíny na testy.

V důsledku toho se na přechodech do Bavorska tvořily na hranicích od rána dlouhé kolony. Ve Waldmünchenu/Lískové bylo podle policie brzy ráno asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmavě kolem 400 aut. Počet aut postupně narůstal a kolona se táhla až do České republiky. Ve Folmavě fronta vozů dosahovala až dvou kilometrů.

„Je to perzekuce. Spousta našich lidí dělá ve fabrikách a tam pracuje třeba dvě stě Němců, kteří nejsou testovaní. Pro nás je to komplikace, jako kdybyste museli vy v Čechách před prací na testy,“ uvedl jeden z pendlerů Václav Valdman ze Železné Rudy.

Ve frontě na chodníku v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda) čekal 2,5 hodiny, výsledek se dozví z e-mailu do dalších 30 minut. Jezdí v Regenu s odpady a na testy bude muset znovu v úterý a ve čtvrtek, ale to už se objednal ve Viechtachu. Doufá, že po intervencích nebo žalobách by je mohl opět zrušit bavorský správní soud jako v listopadu.

„Kdyby byly jen dvakrát týdně, ale tohle nejde časově skloubit. Budeme chodit jenom do práce a na testy. A tady budeme stát v zimě tři hodiny a pak stejně budeme všichni nemocní. Proč musíme my třikrát čtyřikrát a Němci nemusí,“ poukázala také Lenka Sobotková z Hartmanic. Pracuje v Grafenau v kovovýrobní firmě. Na testech už byla 15krát a je negativní, nakažených Čechů je podle ní minimum, takže do práce už jezdí jenom ti negativní a pendleři si navíc dávají hodně pozor.