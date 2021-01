Strany a hnutí chystají volební kampaně. S propagací míří on-line, ale třeba i na dopravní prostředky

Sice ještě nepodepsali koaliční smlouvu, už ale mají první billboardy a jedno heslo. ODS, lidovci a TOP 09 mají jasno o rozdělení kandidátek i nákladech na kampaň. I pro koalice platí limit 90 milionů korun.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura se domnívá, že bude letošní kampaň spíše dražší. Nejlevnější totiž bývá ta kontaktní.

Předseda lidovců Marian Jurečka zamýšlí daleko více využívat sociální sítě a on-line formu. Zároveň si ale myslí, že i v letošní kampani bude prostor pro tu kontaktní.

TOP 09 zmiňuje také dobrovolníky. „My máme společně desítky tisíc členů a další desítky tisíc podporovatelů a určitě i oni se zapojí jako dobrovolníci,“ uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Piráti doufají v účast ve vládě

O koaliční smlouvě jednají i Piráti a hnutí STAN. I oni už ale mají jasno o nákladech na kampaň. „My to máme postavené na dobrovolnících a jsme silní v on-linu a naše kampaň je i to, že na sociálních sítích komunikujeme fyzicky my politici,“ objasnil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Co my umíme, jsou ty kontaktní kampaně, a třeba i v těch menších městech, obcích využití toho našeho lokálního potenciálu,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Piráti věří, že po letošních sněmovních volbách už budou moci prosazovat svůj program přímo ve vládě. Jejich předseda Bartoš na sobotním celostátním fóru také oznámil, že bude usilovat o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, aby se ho zeptal například na jeho postoj k sestavování vlády po volbách. Bartoš podpořil volební spojenectví s hnutím Starostů a nezávislých.

Členové Pirátů v těchto dnech hlasují o schválení koaliční smlouvy, výsledky by měly být známy v úterý ráno. Někteří straníci ale mají ke koaliční smlouvě výhrady. Piráti také schválili změnu stanov, která jim umožní v budoucnu založit vlastní politický institut.