Americká armáda obsadila další tanker porušující blokádu Venezuely

Americká armáda zabavila další tanker podezřelý z porušování sankcí uvalených na venezuelskou ropu. Oznámilo to její velitelství SOUTHCOM. Operace proti lodi, která podle armády porušila blokádu nařízenou prezidentem USA Donaldem Trumpem, se uskutečnila brzy ráno místního času v Karibiku. Americké síly v posledních týdnech obsadily a zabavily šest tankerů, které podle Washingtonu porušovaly americké sankce na venezuelský ropný sektor.
Armáda označila zabavenou loď jako tanker Veronica. „Veronica je poslední tanker (v řadě), který porušoval blokádu nařízenou prezidentem Trumpem na sankcionovaná plavidla v Karibiku,“ uvedlo velitelství. Armáda dodala, že Venezuelu může opustit jen ropa prodávaná v souladu se zákony. Operace se podle armády odehrála bez incidentů.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil blokádu na přepravu ropy z Venezuely, která porušuje americké sankce. V uplynulých měsících Spojené státy přesunuly do Karibiku velké množství svých vojenských lodí včetně letadlové lodě USS Gerald R. Ford. Tvrdily, že tak činí kvůli zásahům proti pašerákům drog.
Po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna Washington představil svůj plán na prodej venezuelské ropy do zahraničí. Schéma počítá s tím, že ropu budou prodávat Spojené státy a výnosy budou ukládat na účty pod svou kontrolou. O vyplácení peněz bude rozhodovat Washington. Po únosu Madura Trump řekl, že Spojené státy chtějí mít plný přístup k venezuelskému ropnému sektoru.