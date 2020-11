„Premiér by se měl vyvarovat útokům na ženy, že jsou nechutné,“ říká k interpelacím na Babiše Michálek

Seznam zprávy přinesly informaci, že může dojít ke změně vlády. Údajně i prezident Miloš Zeman by uvítal vládu úřednickou. „Slyšel jsem o tom jen v kuloárech, všechno jsou to nepodložené zprávy, já osobně si nemyslím, že by k tomu do konce volebního období došlo,“ říká Radim Fiala z SPD. Vládu odborníků by podle něj SPD podpořila. Do konce tohoto volebního období už se to ale dle něj nestihne.

Občanští demokraté by přitom rádi vyvolali hlasování o důvěře vládě, až skončí druhá vlna pandemie koronaviru. Podle Petra Fialy (ODS) by také při budoucím sestavování státního rozpočtu pomohlo, kdyby se volby konaly znovu na jaře oproti současnému termínu na podzim. „K čemu by teď byla nová vláda dobrá, na posledních pár měsíců?“ ptá se Radek Vondráček (ANO).

„S panem prezidentem jsem strávil čas potom, co měl projev (v Poslanecké sněmovně), a nezmínil to ani jednou. V tuto chvíli to považuji za spekulaci,“ rozvíjí Vondráček. Předčasné volby na jaře příštího roku mu nedávají smysl. „Taky nevím, co by se ve sněmovně dělo ohledně 500 rozdělaných bodů, kde i vláda má svoje priority. My zasedáme pořád, ale efektivita je velice nízká, nouzové věci mají přednost,“ říká Vondráček.

Otázkou zůstává i koaliční potenciál hnutí ANO po nadcházejících parlamentních volbách. Po těch nedávných se mu i přes vítězství v řadě krajů s obtížemi hledají spojenci. Vondráček se shoduje s Michálkem z Pirátů, že je to především kvůli osobě Andreje Babiše.

Andrej Babiš na interpelacích

Zástupci některých médií vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k omluvě za výroky při čtvrtečních sněmovních interpelacích. Babiš v jedné z odpovědí označil Deník Referendum za nejhorší žumpu, která lže, a poslankyni Olgu Richterovou označil za nechutnou.

Podle předsedy sněmovny Vondráčka se politická kultura ve sněmovně dlouhodobě zhoršuje. Prosadit by chtěl etický kodex, debata by podle něj měla mít mantinely. „Všichni včetně premiéra bychom se k sobě měli chovat slušně a předseda schůze by mluvčího při interpelacích neměl přerušovat. Někdy nervy ujedou,“ popisuje Vondráček.