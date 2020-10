ŽIVĚ: Poslanci interpelují premiéra a ministry. Pokračovat mají i v debatě o státním výživném

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) zdůraznil, že slib byl splněn. Možná těžba lithia se dostala pod kontrolu České republiky, když polostátní firma ČEZ ovládla společnost, která má potřebné licence, připomněl. „Bude-li se do budoucna těžit lithium, bude nad tím mít stát kontrolu. Nebude-li se těžit do budoucna lithium, pak nebude těžit nikdo,“ podotkl ministr.

Premiéra Babiše požádal předseda Starostů Vít Rakušan o zveřejnění dat ke koronaviru a následující plán vlády na snížení nákazy. „Vy od nás chcete, abychom vám řekli dopředu, co bude. Ale to dneska neví nikdo na planetě,“ odvětil předseda vlády. Podle Babiše předsedové politických stran potřebná data dostali a vláda dělá vše pro to, aby se zvýšila kapacita lůžek a ventilátorů.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy odpovídal také na dotaz ohledně nutnosti potvrzení o uzavření škol při žádosti o ošetřovné, které mělo zvýšit byrokratickou zátěž při čeprání podpory. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) reagovala na dotaz k bezpečnostnímu zákonu v Hongkongu, který by podle poslance Jana Lipavského (Piráti) mohl vést k případnému zatčení hongkongských disidentů, kteří se pod nátlakem doznali k trestným činům, na území České republiky. To však Benešová odmítla.

Dolní komora se zabývala také mezinárodními smlouvami. Kromě podpoření spolupráce s dalšími státy, například se Singapurem nebo Japonskem, se vyslovila i pro omezení lovu velryb.

Poslanci budou řešit výživné

Dalším bodem na programu je předloha o náhradním výživném. Ta budí spory, část opozice je ostře proti němu. ODS v prvním čtení navrhovala zamítnutí normy. Návrh předpokládá, že by stát platil výživné v případě, že rozvedený rodič přestane peníze posílat, a částku by potom po neplatiči vymáhal. Maximálně by šlo o tři tisíce korun měsíčně a stát by dávku vyplácel nejdéle dva roky.

Do závěrečného čtení by mohla dolní komora poslat rovněž nová pravidla pro zdravotnické prostředky a změny v přepočtu potřebného objemu nouzových zásob ropy. Předlohy navazují na předpisy Evropské unie.