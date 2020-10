Američtí vládní epidemiologové obrátili: covid se přenáší i vzduchem

V některých rozhovorech již představitelé CDC připustili rostoucí množství důkazů, že virus se někdy může šířit pomocí ještě menších částic zvaných aerosoly. Zjednodušeně řečeno: tento virus se šíří i vzduchem, a to na výrazně větší vzdálenosti.

V aktualizaci zveřejněné na svých internetových stránkách agentura znovu potvrdila výsledky nedávného výzkumu, který ukázal, že lidé nakažení virem covid-19 byli v některých případech infekce od sebe vzdáleni více než dva metry – anebo že k nákaze došlo až poté, co nakažená osoba opustila místo, kde pak byli infikováni další lidé. Pokud by se virus přenášel jen pomocí kapének, nemělo by něco takového být možné.

Experti CDC upozornili, že přenos vzduchem je možný za specifických okolností. V těchto případech totiž došlo k šíření ve špatně větraných a uzavřených prostorách, kde lidé prováděli činnosti, které vedly k silnějšímu dýchání – jedná se například o zpěv nebo skupinové cvičení.

Stažená aktualizace

Minulý měsíc CDC spustilo mezi experty rozruch a posléze rozpaky, když nenápadně zveřejnilo aktualizaci, která naznačovala, že se stanovisko agentury vůči šíření nemoci skrze aerosoly změnilo, aby ji pak během několika dní zase stáhlo.

Tato aktualizace, která na stránkách CDC vydržela jen krátce, uváděla, že virus může vydržet ve vzduchu, a překoná tak vzdálenost více než 180 centimetrů. Agentura proto zdůraznila význam větrání uvnitř místností a veřejných prostor – tímto způsobem se může aerosol snadněji rozptýlit. CDC také v této později stažené aktualizaci přidalo zpěv a dýchání k možným cestám, jak se virus může přenášet vzduchem.