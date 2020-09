Přenáší se covid vzduchem? V zásadním faktoru pandemie tápe i americká vládní agentura

CDC zatím doporučovalo, aby lidé udržovali rozestupy zhruba 1,8 metru, myli si ruce, pravidelně čistili a dezinfikovali povrchy a zakrývali si ústa a nos rouškou, pokud jsou v kontaktu s ostatními. V pátek dodalo, že by měli zůstávat co nejvíce doma, izolovat se, pokud pocítí příznaky nemoci, a používat čističky vzduchu, aby ve vnitřních prostorách snížili množství vzduchem přenášených choroboplodných zárodků. Roušky by přitom neměly být náhradou za jiná preventivní opatření.

CDC změnila také pasáž o nakažených bez příznaků. Podle starší verze „někteří lidé bez příznaků možná virus šíří“, zatímco v aktualizované verzi se uvádí, že „lidé, kteří se nakazili, ale nevykazují příznaky, mohou šířit virus“.

Stanice CNN upozornila, že američtí vědci usilovali o změnu pokynů CDC ve vztahu k přenosu viru vzduchem několik měsíců. Už v dubnu skupina vědců upozornila Bílý dům, že se koronavirus šíří nejen při kýchání a kašlání, ale i při mluvení a možná i dýchání. Profesor Marylandské univerzity Donald Milton, spoluautor jedné z výzev k aktualizování pokynů CDC, v neděli uvedl, že je jejich nová verze významným zlepšením. „Povzbudilo mě, že CDC věnuje výzvám pozornost a drží krok s vědou. Důkazy se vrší,“ řekl Milton.

Problém aerosolů

Kapénky jsou tradičně popisovány jako malé útvary (>5 µm), které rychle padají k zemi pomocí gravitace typicky 1 až 2 m od nakažené osoby. Aerosoly jsou menší částice (≤5 μm), které se na vzduchu rychle vypařují a zanechávají jádro kapky tak malé a lehké, že může být hodiny roznášeno vzduchem (podobně jako je tomu u pylu).

„Stanovení toho, zda se SARS-CoV-2 přenáší převážně pomocí kapének, nebo aerosolů má kritické důsledky. Pokud se SARS-CoV-2 primárně přenáší respiračními kapénkami, nošení roušek, obličejových štítů nebo udržování dvoumetrových rozestupů mezi jedinci by mělo být adekvátní prevencí přenosu. Nicméně pokud se SARS-CoV-2 přenáší aerosoly, může být přenášen vzduchem delší dobu a nošení roušek by bylo neadekvátní (aerosoly mohou také proniknout skrz). Obličejové štíty by poskytly pouze částečnou ochranu a dvoumetrové rozestupy by neposkytly ochranu před aerosoly vůbec, protože by byly dále roznášeny vzduchem,“ uvádí Martina Sittová na stránkách Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně.