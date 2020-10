ŽIVĚ: Poslanci jednají o příspěvku důchodcům nebo alimentech, předseda Vondráček je v karanténě

Schůzi sněmovny, která začne odpoledne, budou řídit místopředsedové dolní komory, návrh programu se ale může změnit. Poslanci se sejdou vzhledem k epidemii nového koronaviru opět v polovičním počtu.

Sněmovna zřejmě pošle do závěrečného schvalování návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun všem důchodcům. Ve druhém čtení je také například zavedení státních alimentů za neplatiče výživného na děti a předloha, která by měla ochránit české firmy před nežádoucím převzetím rizikovými investory z ciziny.

V úvodu schůze složil slib nový poslanec, exprimátor Jihlavy a současný radní města, Jaroslav Vymazal, který v dolní komoře nahradil Miroslavu Němcovou (oba ODS). Němcová byla zvolena senátorkou a sněmovní mandát jí zanikl.

Piráti pak chtějí, aby plénum Poslanecké sněmovny při epidemii mohlo jednat i hlasovat na dálku prostřednictvím internetu. Řekla to místopředsedkyně strany Olga Richterová. Předsedu komory Radka Vondráčka (ANO) by podle Pirátů měla sněmovna usnesením vyzvat ke vzniku pracovní skupiny složené ze zástupců všech stran, která by připravila příslušnou novelu jednacího řádu.

Richterová uvedla, že se jednání i hlasování prostřednictvím videokonference osvědčilo v případě sněmovních výborů. „Chceme navázat a požádat předsedu sněmovny, abychom v pracovní skupině projednali novelu zákona o jednacím řádu,“ řekla.