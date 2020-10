Roušky budou od středy v širší míře povinné i venku

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/D77kj3fisT — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 19, 2020

„Roušky venku mají význam, čím je chladnější počasí, tím víc narůstá,“ okomentoval Prymula. Reprodukční číslo je nyní 1,4. Ministr očekává, že by mohlo dojít k dalšímu nárůstu epidemie.

„V tuhle chvíli si nemyslím, že by se ve středu nebo jindy diskutovalo o tom, že by docházelo k lockdownu,“ uvedl Prymula.

Vláda se podle něj na pondělním jednání zaměřila na problematiku koronaviru a seniorů. „Musíme mířit na ty, kteří jsou teď zranitelní a to jsou senioři,“ řekl Prymula. Pokud by Česko mělo podle něj postiženou velkou skupinu seniorů, tak i víc z nich bude hospitalizováno a zdravotnický systém tím velice zatíží.

Chtěl by zabezpečit, aby v zařízeních nedocházelo k nákaze. V domovech seniorů by měly být vyčleněny prostory pro nemocné koronavirem, a stejně tak i potřebný personál. Je téměř jisté, že se bude plošně testovat v těchto zařízeních včetně jejich zaměstnanců.

Plošné testování

Plošné testování v rámci celé populace, které by mohlo začít na Uherskohradišťsku, by mělo probíhat u různých praktických lékařů, zubních lékařů, vypomáhat budou také medici. Odběr vypadá podobně jako u PCR testu. Testování bude podle Prymuly zdarma a nebude povinné. Neočekává tedy, že se ho zúčastní všichni obyvatelé. Chtěl by ale vědět, jak situace s nákazou koronavirem mezi většinou populace vypadá.