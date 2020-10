Sociální služby omezí provoz, v domovech pro seniory začne platit zákaz vycházení

Podle jejího resortu se budou poskytovat v nouzovém stavu služby „v nezbytné míře“ pro zajištění ochrany života a zdraví. Provádět by se měly základní činnosti, tedy pomoc s hygienou či při jídle. „Zavedením tohoto opatření dojde k posílení kapacity sociálních služeb a pracovníci se budou moci v daném čase věnovat více potřebným klientům,“ popisuje ministerstvo.

Nakažených klientů a pracovníků v sociálních službách postupně přibývá. V pátek ministerstvo evidovalo už 82 zařízení, kde bylo 564 nakažených obyvatel. V pondělí je domovů 95 a covid-19 se potvrdil u 637 klientů a 316 pracovníků.

V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi bude platit zákaz vycházení. Klienti budou moci jen k lékaři, na úřad či k soudu. Vycházka bude možná jen tehdy, pokud by bez ní hrozily psychické či jiné problémy.

Pomáhat by měli studenti

Při výpadku personálu by měli do domovů či klokánků a podobných zařízení nastoupit studenti sociálních oborů posledních dvou ročníků středních škol či vysokoškoláci a studenti vyšších odborných škol. Ty by měly vytvořit jejich seznamy a poslat je hejtmanům a v Praze primátorovi, kteří budou příkazy k nástupu podle požadavků domovů vydávat.

Klienti, za nimiž pracovníci docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Musí také nahlásit, kdyby se nakazili či skončili v karanténě. Oznámit to musí i o svých blízkých.

V návrhu usnesení vláda nařizovala část sociálních služeb přerušit. Týkat se to mělo osobní asistence, sociálních služeb v nemocnicích a léčebnách, následné či rané péče, krizové pomoci, sociální rehabilitace, terapeutických dílen a komunit i aktivizačních služeb pro rodiny. Zda kabinet schválil jejich uzavření na dobu nouzového stavu, není zatím jasné.