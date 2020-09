Maláčová a Petříček ruší program a preventivně pracují z domova. Příznaky covidu ale nemají

„Vzhledem k záchytu několika pozitivních případů na ministerstvu zahraničí jsem se rozhodl jít preventivně do domácí izolace a do konce týdne ruším svůj program a pracuji z domova. Příznaky nemám, ale nechci ohrozit ostatní,“ napsal Petříček.

Vojtěch ve středu v České televizi řekl, že nákaza se potvrdila u ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška. Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci Úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemusí, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.

V karanténě je podle Schillerové několik pracovníků ministerstva financí. „Neřeknu vám to úplně přesně, možná do deseti. Mě to samozřejmě netěší, protože jedu na setkání ministrů financí V4 do Varšavy a měla mě doprovázet paní náměstkyně Dupáková, která také z preventivních důvodů půjde do karantény,“ uvedla Schillerová.

Ministerstvo kvůli rostoucímu počtu nákaz ještě víc omezí návštěvy úřadu a na strategických odborech, které připravují například státní rozpočet, zavede střídání směn. Sníží se tak riziko, že bude muset v případě další potvrzené nákazy poslat do karantény všechny pracovníky odboru.

Hygienici na ministerstvu zdravotnictví odhalili další čtyři lidi s covidem

Pražští hygienici při šetření kontaktů kvůli onemocnění covidem-19 na ministerstvu zdravotnictví dosud odhalili další čtyři pozitivní lidi. Jejich jména s ohledem na ochranu osobních údajů nezveřejňují. „Bylo u nich zahájeno standardní šetření spojené se snahou o dohledání maxima možných epidemiologicky významných kontaktů,“ uvedl mluvčí hygienické stanice hlavního města Zbyněk Boublík.

Hygienici uvedli, že zatím vyhodnotili 157 takzvaných epidemiologicky závažných kontaktů. „Z uváděného prozatímního celkového počtu jde o 125 osob z prostředí šetřeného pracoviště, 23 lidí z oblasti hromadných sdělovacích prostředků, sedm dalších pracovních kontaktů a dva kontakty z osobního soukromého prostředí,“ upřesnili.

Pražská hygiena upozornila, že epidemiologické šetření je kontinuálním procesem. „V daném konkrétním případě započal již včera (ve středu) v ranních hodinách a stále probíhá,“ uvedl Boublík. Řada lidí se testům podrobila ve středu, další je absolvují ve čtvrtek. Šetření bude standardně pokračovat i u čtveřice nově odhalených případů, informace by měl úřad aktualizovat v pátek dopoledne.