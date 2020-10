Dva týdny po krajských volbách stále není jasno na západě Čech, většina krajů už koalice má

Dosud dohodnutí hejtmani patří do čtyř, respektive pěti stran – ANO, ODS a STAN spolu se sesterskými Starosty pro Liberecký kraj by měly mít po třech hejtmanech, jednoho lidovci.

ANO po dalším týdnu vyjednávání má dohodnutá hejtmanská křesla v Moravskoslezském, Ústeckém a Zlínském kraji. Hejtmani z ODS budou vládnout v Jihočeském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině.

STAN, respektive SLK obsadí hejtmanská křesla v Libereckém, Olomouckém a Středočeském kraji. V Jihomoravském kraji bude hejtman z KDU-ČSL, v Pardubickém kraji z ČSSD.

Karlovarský kraj

Otázku, kdo bude mít nejvíce hejtmanů, mohou zodpovědět jednání ve dvou krajích na západě Čech. Nejvíce „zamrzlé“ je vyjednávání v Karlovarském kraji. Dosud v regionu vládla široká koalice, v níž byli zástupci ANO, ODS, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Pirátů a SPO. Ta ale pokračovat nebude. ANO a ODS sice počítají s tím, že budou spolupracovat i nadále, jejich koalici by doplnili ještě lidovci, jenomže většinu tyto strany nemají.

Nemá ji ale ani blok STAN a Pirátů, který doplňuje část Volby pro kraj. Mimo tyto bloky stojí hnutí Místní a SNK1, která se na vládě v kraji nechtějí podílet a vyzvala ostatní k sestavení nové široké koalice. To ale oba konkurenční bloky odmítly, vznik nové rady tedy není zatím na obzoru. Jejím výsledkem ale bude nejspíše situace, že buď získá ANO čtvrtého hejtmana, nebo STAN třetího.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji je po druhém týdnu vyjednávání přece jenom jasněji. Jednají spolu STAN, Piráti a blok ODS a TOP 09, naopak s ANO, které volby v kraji vyhrálo, žádná další strana vyjednávat nechce. Výsledek ale zatím není na stole. Vyjednávání zkomplikovalo i onemocnění vyjednavače TOP 09, který se nakazil covidem-19. Z dosavadních vyjádření vyplývá, že by hejtman mohl připadnout ODS, která v krajských volbách skončila druhá těsně za ANO.

Olomoucký kraj

V poměrně raném stádiu – ve srovnání s jinými regiony – je sestavování koalice v Olomouckém kraji. Již je sice jasno, které strany chtějí spolu vládnout, ale na papíře je zatím jen memorandum, nikoli konečná koaliční dohoda. Z memoranda vyplývá, že by v radě měli usednout zástupci Pirátů se STAN, ODS a Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Zelení, ProOlomouc). Hejtmanem má být lídr volební koalice Pirátů a STAN Josef Suchánek (STAN).

Že tato koalice vznikne, umožnilo rozhodnutí ODS, která původně uvažovala o pokračování společné vlády s ANO. Koalice těchto dvou stran však neměla většinu v zastupitelstvu. Musela by se ucházet o podporu SPD, což občanští demokraté odmítli a začali vyjednávat s Piráty-STAN a Spojenci.

Kraj Vysočina

Koaliční smlouva ještě není podepsána ani na Vysočině. Memorandum o koalici podepsaly ODS, Piráti, KDU-ČSL, ČSSD a Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK-ED). Hejtmanem má být lídr ODS Vítězslav Schrek. Vysočiny se týká jedna ze stížností na krajské volby, které přišly ke Krajskému soudu v Brně. Obrátilo se na něj uskupení Pro TOP Vysočinu (TOP 09, KAN, KČ), které se nedostalo do zastupitelstva, přičemž rozhodující pětiprocentní hranice mu utekla pouze o jeden hlas. To by vyjednávání nemělo narušit, koaliční smlouva ale bude představena až v polovině příštího týdne.

Královéhradecký kraj

I když v Královéhradeckém kraji vyjednávání již výrazně postoupilo, ani zde ještě není podepsána koaliční smlouva. Kraj byl jedním ze tří, kde ve volbách nevyhrálo ANO, nejvíce hlasů dostala volební koalice ODS, STAN a Východočechů a ta by také měla mít hejtmana v osobě Martina Červíčka (ODS). V koalici dále budou Piráti, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES).

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dosáhl vítěz voleb vůbec nejjednoznačnějšího výsledku, Starostům pro Liberecký kraj chybí jediné křeslo k většině v zastupitelstvu. Hejtman Martin Půta přesto vyjednal koalici hned se dvěma dalšími stranami – Piráty a ODS. Memorandum, které zaručuje Půtovi třetí období v čele regionu, sice vzniklo krátce po volbách, koaliční smlouvu strany ještě nepodepsaly.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách bude v opozici jediná strana – ANO. Zbylé strany, které se dostaly do zastupitelstva, pracují na programovém prohlášení, které budou součástí koaliční smlouvy. Hejtmankou bude lídryně vítězných STAN Petra Pecková, dále budou v koalici ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj (TOP 09, Hlas, Zelení).

Ústecký kraj

I když v Ústeckém kraji docela jasně vyhrálo volby ANO a jednání zprvu běželo docela hladce, konečná koaliční smlouva ještě podepsána není. Mělo by se to ale změnit již po víkendu. Memorandum o koalici spolu podepsaly již v prvním povolebním týdnu ANO, ODS a Spojenci pro kraj (Jsme PRO!, Zelení, TOP 09, SNK-ED). Hejtmanem má podle něj být lídr ANO Jan Schiller.

Vyjednávání ale neprobíhalo bez nesnází. Memorandum podepsaly jiné strany, než jednaly zezačátku. ANO a ODS původě vyjednávaly se STAN, nakonec ale třetího partnera změnily.

Moravskoslezský kraj

Ve dvou krajích již má ANO hejtmanské křeslo pojištěné koaliční smlouvou. V Moravskoslezském kraji bylo vše jasné. V prvé řadě bylo jasné vítězství vládního hnutí, které získalo přes 30 procent hlasů. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) potom dohodnul pokračování koalice s ODS a KDU-ČSL, kterou ještě rozšířila ČSSD – podle Vondráka je potřeba mít koalici co nejširší kvůli končící těžbě uhlí, tedy kvůli plánované transformaci krajské ekonomiky. Moravskoslezský kraj byl první, kde byla koaliční smlouva podepsána.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji byl naopak výsledek voleb velmi těsný, ANO vyhrálo těsně před lidovci. Hlavním tématem voleb i povolebního vyjednávání byla zlínská nemocnice – otázka, zda postavit novou nebo rekonstruovat stávající. Dosavadní koalice kvůli ní nebude pokračovat. Vládnout nově budou ANO, Piráti, ODS a ČSSD, což jsou strany, které novou nemocnici nechtějí. Hejtmanem bude lídr ANO Radim Holiš.

Jihočeský kraj

Velmi těsný výsledek přinesly krajské volby v Jihočeském kraji. Vítězné ANO a druhou ODS dělily jen desetiny procenta. Hejtmanem nakonec bude lídr ODS Martin Kuba, jehož strana uzavřela koaliční smlouvu s KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutím Jihočeši.

Jihomoravský kraj

Podpisem koaliční smlouvy již vyvrcholilo jednání o nové koalici v Jihomoravském kraji, kterého se nezúčastnilo vítězné ANO. Hejtmanské křeslo se po dvanácti letech vrátí lidovcům, usedne do něj Jan Grolich. Nejpočetnější zastoupení v radě ale bude mít ODS, dále jsou v koalici Piráti a Starostové pro jižní Moravu (STAN a SNK-ED).

Pardubický kraj

Pardubický kraj bude spolu s Moravskoslezským a Libereckým krajem jeden ze tří, kde zůstane ve funkci dosavadní hejtman. Martin Netolický (ČSSD/3PK) bude pokračovat s koalicí, která kopíruje tu dosavadní a do opoziční role opět staví vítězné ANO. Na vládě v kraji se budou podílet uskupení 3PK, které sdružuje ČSSD a nestraníky, ODS, Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK-ED, nestraníci) a STAN.