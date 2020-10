Shromažďování se omezí na maximálně šest lidí. Vláda představila nová opatření

Shromažďování v Česku bude kvůli epidemii covidu-19 od středy omezené na maximálně šest osob. Opatření by mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) upřesnil, že budou platit „klasické výjimky“. Ve větším počtu se tak mohou shromažďovat například rodinní příslušníci. „Opatření platí plošně, tedy nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech. Jsou tu také výjimky, které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání státní správy, samosprávy, politických stran, jinak je toto pravidlo skutečně plošné,“ uvedl.

Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Teprve od pondělí přitom platí opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.

„Omlouvám se ředitelům škol, omlouvám se rodičům, kteří jsou v neustálé nejistotě, ale je nutné to udělat a je nutné to udělat rychle,“ okomentoval opatření ministr školství Robert Plaga (za ANO). Dle jeho slov chce, aby se situace zlepšila tak rychle, aby se do lavic mohli vrátit nejen žáci základních škol, ale také studenti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) předeslal, že ošetřovné by mělo zůstat na 60 procentech základu výdělku, s minimem 400 korun denně. Dle jeho slov se na tom koalice dohodla.

Do třetího listopadu zůstanou zavřené restaurace, bary a kluby, fungovat budou moci do 20 hodin pouze výdejní okénka. Od pátku musela tato zařízení zavírat do 20. hodiny. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák přitom dříve v pondělí po zasedání tripartity uvedl, že předseda vlády Babiš i ministr Prymula ubezpečili, že k úplnému zavření restaurací nedojde.