Úmrtnost na nemoci, kterým lze předcházet zdravým životním stylem nebo včasnou léčbou, je v Česku o čtvrtinu vyšší než průměr EU. Naděje dožití mužů v Česku je o 1,8 roku nižší než průměrného Evropana, žen nižší o 1,2 a Češi jsou také před smrtí déle nemocní, informoval Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).
Úmrtnost Čechů na nemoci, jimž lze předejít, je o čtvrtinu výš než průměr EU
„Zdravý životní styl charakterizovaný vyváženou stravou, pravidelnou fyzickou aktivitou, důsledným využíváním preventivních opatření a včasnou detekcí onemocnění ve spojení s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí přispívá nejen k prodloužení střední délky života, ale také k posunu morbidity do vyššího věku,“ uvedla v tiskové zprávě Dagmar Dzúrová, která v institutu vede výzkumnou skupinu zaměřenou na socioekonomické nerovnosti ve zdraví.
Žádoucí je, aby se spolu s prodlužováním věku dožití neprodlužovala či zkracovala doba, po kterou budou lidé vážně nemocní. „Celkovým cílem je, aby lidé žili delší část života ve zdraví a jen krátkou dobu ve zdravotní nepohodě, a to i s ohledem na nikoliv neomezené zdroje nákladů na zdravotní péči,“ dodala Dzúrová.
Podle údajů českého ministerstva zdravotnictví je průměrná délka života ve zdraví Čechů o devět let kratší než ve Švédsku. Češi jsou před smrtí nemocní sedmnáct let, o pět let déle než Švédové.
V roce 2023 se naděje dožití při narození mužů i žen v Česku zvýšila meziročně téměř o 0,8 roku. V tomto roce narozený chlapec by se v průměru dožil 76,9 roku a děvče 82,8 roku. V rámci statistik zemí Evropské unie je Česko pod průměrem, naděje dožití při narození v EU v roce 2023 byla u mužů 78,7 roku a u žen dosáhla rovných 84 let.
Předejít lze většině srdečních chorob i některým druhům rakoviny
Mezi preventabilní nemoci patří většina chorob srdce a cév, diabetes druhého typu, obezita nebo některé druhy rakoviny. Další onemocnění včetně nádorů jsou dobře léčitelná, pokud se odhalí včas. Lidé mohou využít screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění například pro odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku, prostaty, prsu, děložního čípku nebo plic.
- Ženy jsou u gynekologa sledované kvůli rakovině děložního hrdla, od 45 let si mohou nechat vyšetřit prsa speciálním přístrojem – mamografem.
- Muži ve věku 50 až 69 let mohou od roku 2024 absolvovat test z krve, který ukáže riziko vzniku rakoviny prostaty.
- Obě pohlaví by pak měla podstoupit testy na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Padesátníci a starší mohou absolvovat test na krvácení do stolice, případně jednou za deset let vyšetření střev při kolonoskopii.
- Současní a bývalí kuřáci mají možnost odhalit včas rakovinu plic, lékař je může poslat na vyšetření počítačovým tomografem.
Zlepšení zdravotního stavu Čechů bude podle odborníků závislé nejen na osobní odpovědnosti jednotlivců, ale také na systémových změnách v oblasti prevence, ekonomiky a sociálních opatřeních.
„Mnozí lidé stále nevěnují prevenci dostatečnou pozornost, a podle výzkumů mají dokonce strach z toho, aby se prevencí něco neodhalilo,“ vysvětlila Michala Lustigová ze SYRI. Dodala, že je nutné zaměřit státní politiku na skupiny obyvatel, které se prevenci vyhýbají.
Příkladem je podle SYRI například rakovina prsu a děložního hrdla žen, které jsou dobře léčitelné, pokud se odhalí včas. Strach z vyšetření a obavy z případné diagnózy jsou podle výzkumu SYRI častými důvody, proč se vyhýbají pravidelným preventivním prohlídkám.
„Tento problém se neomezuje jen na Česko, ale je častý i v dalších evropských zemích, přičemž se nejvíce týká žen s nižším vzděláním, u nichž je pravděpodobnost účasti na screeningových programech výrazně nižší,“ doplnila Lustigová. Pravidelný screening rakoviny děložního čípku, který je běžnou součástí návštěvy gynekologa, může snížit úmrtnost na tento nádor o desítky procent.
- Domácí
- Věda
- Úmrtnost
- Nemoci
- Nemoc
- Prevence
- Naděje dožití
- Statistika
- Dožití
- Onemocnění
- Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
- SYRI
- Zdravý způsob života
- Fyzická aktivita
- Screening
- Rakovina
- Dagmar Dzúrová
- Diabetes
- Obezita
- Zdravotní pojištění
- Rakovina tlustého střeva
- Rakovina plic
- Rakovina děložního čípku
- Preventivní prohlídka
- Rakovina prostaty
- Rakovina prsu
- Veřejné zdravotní pojištění
- Zdraví
- Zdravotnictví
- Vyšetření
- Odhalení
- Srdce
- Výběr
- Výběr redakce