Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 12. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 12. srpna
Obrana schválila nákup leopardů
Ministerstvo obrany schválilo nákup tanků Leopard 2A8, v první fázi chce pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením strojů potřebám tuzemské armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard resort vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
ÚS: Pozůstalí mají právo nahlížet do spisu GIBS
Generální inspekce bezpečnostních sborů chybovala, když neumožnila otci jedné z obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nahlédnout do spisu. Otec chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě. Jeho stížnosti v úterý vyhověl Ústavní soud (ÚS) a zakázal inspekci, aby pokračovala v porušování mužových práv. Pozůstalí po obětech mají právo na informace z vyšetřování provedeného inspekcí bezpečnostních sborů, zdůraznil ÚS.
Ukrajina musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, uvedla EU kromě Maďarska
Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, musí chránit klíčové ukrajinské a evropské bezpečnostní zájmy, zdůraznili také prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí podle agentury Reuters.
Možná máme recept na znečištění věčnými chemikáliemi, hlásí vědci
Podle několika výzkumů z posledních let se stávají takzvané věčné chemikálie neboli PFAS jednou z největších hrozeb pro životní prostředí. Nová australská studie nabízí možné řešení – popisuje látku, jež umí tyto substance zničit.