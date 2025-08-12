Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je ve třetině opravy desetikilometrového úseku D5 na Tachovsku, hned za státní hranicí s Německem ve směru na Plzeň a Prahu. Uzavřená tam bude až do 15. října celá levá polovina dálnice se dvěma pruhy mezi kilometry 139,6 až 129,9. Stavba za 576 milionů korun, která začala druhý červencový týden, navázala na opravu více než sedmi kilometrů za 420 milionů.
Silničáři opravují další úsek D5, polovina dálnice je uzavřená
Stavbaři za necelých sto dnů obnoví všechny tři vrstvy na deseti kilometrech betonové vozovky až do hloubky padesáti centimetrů. „Jde o první takto komplexní a zásadní rekonstrukci od listopadu 1997, kdy byla dálnice z Plzně do Rozvadova zprovozněna,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Jiří Kovář z dodavatelské firmy COLAS CZ.
Veškerá doprava je svedena do protějšího jízdního pásu, kde je jeden směr na Plzeň a druhý proti ke státní hranici. Rychlost je tam omezená na 80 kilometrů za hodinu. Stavbaři ze sdružení COLAS a MI Roads apelují na řidiče, aby ji dodržovali a dávali pozor na stavebníky, kteří pracují v těsné blízkosti aut. V minulých dnech už tam kamiony zbořily svodidla a srazily dopravní značení.
Na stav dálnice z Rozvadova na Plzeň si řidiči hodně stěžují kvůli velkému počtu výtluků a děr, které už se podle ŘSD nedaly lokálně vylepšit. „Některé části opravovaného úseku byly na hraně životnosti, už téměř havarijní. I po lokálních opravách vykazoval hodně závad,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
Podle stavbyvedoucího COLASu Tomáše Krále běží akce podle harmonogramu. V první fázi se tam pohybovalo až sto dělníků, z nichž někteří pracují i v noci. Za deset dnů odfrézovali celý úsek do půlmetrové hloubky, jsou položené podkladní vrstvy kameniva a technika pokládá cementobetonový povrch vozovky s tloušťkou 27 centimetrů. Rekonstrukce podle Krále nezpůsobuje v provozované polovině D5 zácpy nebo kolony.
Nová vozovka má vydržet nejméně třicet let
V první etapě celé akce, která potrvá do 7. září, je uzavřený levý jízdní pás mimo mimoúrovňové křižovatky Mlýnec na 136. kilometru. Navazující druhá etapa uzavře i tuto křižovatku, tedy sjezd na Přimdu a Bor. Do 15. října budou kromě vozovky opravené i čtyři mosty s asfaltovým povrchem, vyměněná ocelová svodidla za robustnější betonová, nové bude odvodnění i dvoumetrové oplocení.
Podle Kováře by měla vozovka vydržet opět minimálně třicet let, přičemž zhruba po deseti letech se vymění těsnění spár a povrch se může přebrousit.
Opravy budou pokračovat i příští rok
Podle Kolouška už je na D5 mezi Plzní-Sulkovem a Rovadovem, tedy na pětašedesáti kilometrech v každém směru, opravená více než polovina povrchů. ŘSD bude pokračovat příští rok se dvěma dalšími rozsáhlejšími opravami v délce šestnácti kilometrů.
„Jedna bude mezi stým až 110. kilometrem na stejné polovině dálnice jako teď a druhá, oboustranná nedaleko Plzně mezi 88. až 94. kilometrem. Celý úsek od Plzně až na hranice bychom chtěli mít do konce roku 2028 opravený s tím, že nejstarší bude z roku 2018, kdy opravy začaly,“ dodal mluvčí ŘSD.