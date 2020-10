ŽIVĚ: Vláda představuje zpřísněná opatření proti koronaviru. Od pondělí budou na 14 dnů zrušeny kulturní a sportovní události

V prvé řadě se Roman Prymula omluvil, protože byl nucen změnit horizont vyhlašování opatření. Vysoké přírůstky nakažených podle něj ukazují, že nynější opatření nestačí. Současným růstem by zdravotnický systém byl do týdne na hraně svojí kapacity.

„Reprodukční číslo se zvedlo na 1,2 a je jasné, že musíme omezit kontakt osob,“ uvedl Prymula. Opatření by měla být taková aby zasáhla co nejméně ekonomiku. Týkají se tří sektorů. Volnočasové aktivity na dobu 14 dnů budou prakticky zmrazeny. Do konce týdne bude platit současný režim v kultuře.

Vláda jednala o opatřeních od 13:30. Původně měl kabinet záležitost projednat v pátek, na kdy také ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil vyhlášení zpřísněných hygienických pravidel. Epidemie koronaviru v Česku nepolevuje, ve středu bylo pozitivně testováno rekordních 5335 lidí.

Prymula už dříve uvedl, že se nová opatření nedotknou ekonomiky, ale volnočasových aktivit a budou platit dva týdny, pak budou dva týdny rozvolňovaná. Naznačil, že se mohou týkat počtu lidí, kteří se mohou setkávat. V regionech, které jsou nyní na semaforu rizikovosti červené, musí být opatření tvrdší a lidé mohou čekat zpřísnění. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že nové restrikce by měly platit od následujícího pondělí.

Od posledního pondělí v Česku platí nouzový stav, v uzavřených prostorech se nesmí setkávat víc než deset lidí, venku 20. V rizikových regionech od pondělí přešli na distanční výuku studenti středních škol, platí i další opatření.