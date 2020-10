Lidé vyberou nové složení krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, letos s rouškami a rozestupy

Při vstupu do volební místnosti je nutné si připravit roušku a dodržovat rozestupy. Ve vyznačeném, bezpečném odstupu od komise si nicméně každý roušku sundá kvůli ověření totožnosti. Pokud si volič ve volební místnosti roušku odmítne nasadit, komise mu sice nezabrání odevzdat hlas, hrozí mu však přestupkové řízení. Letos se také poprvé hlasovalo na takzvaných drive-in stanovištích, kam přijížděli lidé v nařízené karanténě či izolaci kvůli koronaviru.

Lidé vyberou nové či staronové zastupitele na čtyři roky ve třinácti krajích. První kolo senátních voleb se koná ve 27 obvodech, dojde tak k obměně třetiny horní parlamentní komory. K volebním urnám je možné přijít v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Do krajských voleb se letos přihlásilo celkem 85 subjektů, často jde o různé koalice sestavené pro konkrétní kraj. V těch senátních zase z celkového počtu 235 kandidátů obhajuje křeslo 22 současných senátorů. V Praze se v krajských volbách na magistrát nevolí, obyvatelé hlavního města čekají až komunální volby v roce 2022. Ve třech pražských obvodech se nicméně hlasuje pro kandidáty do Senátu.

Členy komisí navíc čeká řada „nadstandardních“ úkonů podle požadavků hygieniků. Musí například průběžně dezinfikovat pracovní plochy, tužky i prostor mezi plentami. Měli by také dohlížet na roušky a dodržování vyznačených rozestupů.

Ministerstvo vnitra odhadlo, že by se kvůli nákupu ochranných pomůcek mohly letošní volby prodražit až o 100 milionů korun. Obsadit bylo potřeba 13 tisíc komisí a zajistit náhradníky, přičemž všichni museli podepsat, že nemají nařízenou karanténu a nejsou covid pozitivní.

Senátní volby ovšem víkendem nekončí. Jasno bude pouze v obvodech, kde některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu hlasů, to se ale stává pouze zřídka. Tam, kde senátor v prvním kole zvolen nebude, se uskuteční druhé kolo 9. a 10. října.

Krajských i senátních voleb se může zúčastnit každý občan starší osmnácti let, a to i v případě, že osmnáctiny oslaví až v sobotu. Kromě roušky potřebuje občanský průkaz či cestovní pas. Voleb se mohou účastnit pouze čeští občané, kteří jsou v konkrétním kraji nebo obvodu přihlášeni k trvalému pobytu, jinde v rámci svého kraje potom ještě s již vydaným voličským průkazem. Podobná pravidla platí i pro senátní volby.

Drive-in stanoviště bez většího zájmu

V krajských volbách je možné udělit preferenční hlasy – zakroužkovat lze maximálně čtyři kandidáty. Tam, kde se bude souběžně volit i do Senátu, musí dávat voliči pozor na barvy lístků a obálek. Hlasovací lístek a obálka pro krajské volby jsou šedé, pro první kolo senátních voleb žluté. Lístek musí volič vložit do obálky téže barvy, jinak by byl hlas neplatný.

Už ve středu přitom mohli na speciálních drive-in místech odvolit všichni s potvrzením o nařízené karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Ve druhém kole senátních voleb mohou lidé s nařízenou karanténou na drive-in volebních místech hlasovat 7. října.

Kromě voleb proběhnou 2. a 3. října na několika místech také referenda. O lokální problematice budou hlasovat lidé v Chodově na Sokolovsku, kde rozhodnou o výstavbě obchodního centra, obyvatelé Nové Paky, kteří se vyjádří k využití průmyslové zóny na Mackově Hoře, ve Stříbře na Tachovsku proběhne referendum o stavbě plaveckého bazénu a v Ústí nad Labem-Střekově se bude hlasovat o stavbě supermarketu.

Senát vybere nového předsedu

Před čtyřmi lety bylo v krajských volbách nejúspěšnější vládní hnutí ANO, které získalo nejvíce hlasů v devíti krajích. Nakonec mu ale připadlo jen pět hejtmanských křesel, nedokázalo totiž všude sestavit koalici. Stejný počet hejmanských křesel obsadila i ČSSD, po jednom hejtmanovi měli lidovci, Starostové pro Liberecký kraj a také komunisté.