Prodej fary nebo změna názvu obce. V desítce obcí spojili volby s místními referendy

Ve středních Čechách spojily referenda s volbami do krajského zastupitelstva a do Senátu obce Nové Strašecí na Rakovnicku, Lysá nad Labem a Stará Lysá na Nymbursku, Řevnice u Prahy a Pchery na Kladensku.

Obchodní centra a bazén

Místní referendum čeká také obyvatele ústeckého obvodu Střekov. Vyjádřit se v něm mohou ke stavbě nákupního centra u krajského soudu v podobě, kterou představil vlastník pozemku. O vzniku nákupního centra ve čtvrti Střekov poblíž soudu a v blízkosti mostu přes Labe se mluví několik let. Investor loni v listopadu představil veřejnosti projekt na přízemní nákupní centrum s parkovištěm. Záměr vyvolal diskusi. Někteří lidé zdůrazňovali potřebnost obchodu, jiným se nelíbila jeho podoba.

Referendum by mělo přinést informace o tom, zda místní stavbu chtějí či nikoliv. Výsledky by pak měly sloužit také jako podklad zastupitelům Ústí nad Labem, až budou rozhodovat, k čemu by pozemek měl sloužit.

Stavby se bude týkat i referendum, které začne ve Stříbře na Tachovsku. Tamní voliči v něm budou rozhodovat o novém krytém plaveckém bazénu za zhruba dvě stě milionů korun. Město Chodov na Sokolovsku chce v místním referendu rozhodnout o záměru výstavby obchodního centra na zelené louce.

Kdo bude hospodařit s vodou

Vedle toho obyvatelé Zlína se v plebiscitu vysloví k vodárenskému modelu. Budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí s tím, aby město při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, která je pronajímána společnosti Moravská vodárenská.

Hlavním smyslem referenda je podle iniciátorů to, aby se hospodaření s vodou vrátilo do rukou měst a obcí Zlínska. Vedení města však tvrdí, že nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu na území Zlína, a to kvůli uzavřené provozní smlouvě až do roku 2034. Nemá také přímý vliv na vedení VaK Zlín, je pouze největším akcionářem, vlastní 46 procent akcií.

Mosty u Jablunkova nebo jen Mosty

Obyvatelé Mostů u Jablunkova na Frýdecko-Místecku pak budou rozhodovat o změně názvu své obce. Zvolit si mohou původní a kratší název Mosty. Obec se jmenovala Mosty až do roku 1951. Tehdy se stala stejně jako Český Těšín součástí karvinského okresu.

Problém byl v tom, že jedna obec se tak v oblasti už jmenovala. Krajský úřad pak rozhodl, že budou Mosty u Jablunkova a Mosty u Českého Těšína. Po osmi letech ale Mosty u Českého Těšína zanikly a staly se součástí města. Vedení města otázku změny názvu opět otevřelo a chce proces dokončit. Záměr ale vyvolal nesouhlasnou reakci části obyvatel a zastupitelstvo nakonec rozhodlo o uspořádání referenda.