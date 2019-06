Mosty u Jablunkova chtějí být jenom „Mosty“. Někteří místní kvůli plánované změně podepisují petici

Pro občany by zkrácení názvu znamenalo výměnu dokladů a některých dalších dokumentů, což by však mělo být bezplatné. Podle vedení obce by si navíc lidé o výměnu mohli zažádat přímo na obecním úřadě. „Jednáme o tom se sousedním Jablunkovem, jestli by bylo možné tady vytvořit nějaké detašované pracoviště,“ upřesnil místostarosta obce Martin Procházka (Nestr.).

Obyvatelé podepisují petici

O změně názvu obce se v Mostech u Jablunkova mluvilo několikrát, letos poprvé se návrh dostal až k zastupitelům. Ti se domluvili, že o návrhu by měli rozhodovat i samotní občané, kteří teď mohou hlasovat formou ankety na internetu.

V obci je ale velká skupina obyvatel, která změnu názvu razantně odmítá a podepisuje petici pro zachování Mostů u Jablunkova. „Já si myslím, že je to zbytečná záležitost. Já jsem se narodil v Mostech u Jablunkova, podnikám v Mostech u Jablunkova a chci i zemřít v Mostech u Jablunkova,“ řekl jeden z místních Václav Cienciala.

Jediné Mosty v Česku

I kdyby nakonec na změnu názvu obce došlo, Mosty by stále byly jedinou obcí s tímto názvem v Česku. Například Bystřic je v zemi hned patnáct, ta u Frýdku-Místku se pro zkrácení názvu rozhodla, i když bylo jasné, že bude mít hned čtrnáct „konkurentů“.

Od roku 2005 změnilo v celém Česku název osm obcí a název se upravoval i u sedmnácti místních částí některých měst a obcí. Pro změnu názvu je potřeba splnit tři požadavky, a to aby změnu schválili zastupitelé, ministerstvo vnitra a následně ji ještě musí zapsat katastrální úřad. Zastupitelé v Mostech u Jablunkova by měli rozhodnout do konce roku.