Jak a kde volit z auta? Drive-in stanoviště se otevírají už ve středu

V případě, že občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtečních 20:00 oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tu budou tvořit členové z drive-in týmu, kteří přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů. Hlasování bude probíhat od pátečních 7:00 do sobotních 14:00.

Hlasovat z auta bude možné pouze ve středu od 7 do 15 hodin. V případě druhého kola senátních voleb se bude hlasovat 7. října.

Další možností je hlasování v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. To bude možné od čtvrtka od 7:00 do pátečních 20:00.

Ministerstvo zvýšilo kapacitu pro zvláštní způsob hlasování

Vzhledem k aktuální epidemické situaci zvýšilo ministerstvo vnitra kapacitu až na 16 tisíc voličů, kteří by mohli hlasovat na drive-in stanovištích, v uzavřených pobytových zařízeních či do zvláštní volební schránky.

„Zdvojnásobili jsme kapacitu, na drive-inech budou moci projíždět dvě auta zároveň. Odvolí i ti, kteří by to například kvůli koloně vozidel nestíhali do 15:00, kdy se tato stanoviště uzavírají,“ řekl už dříve náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Komisí, které budou za lidmi chodit domů, bude místo plánovaných 78 až 156.

Jak se volí z auta?

Volební stanoviště drive-in bude řádně označeno, voliče by měl na místo nasměrovat policista. Kvůli bezpečnosti lidé při hlasování na stanovištích budou muset po celou dobu zůstat v autě. Každý si musí s sebou vzít občanský průkaz, roušku a potvrzení o nařízené karanténě. Pokud je v jedné domácnosti v karanténě více lidí, mohou jet všichni jedním vozidlem.