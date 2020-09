Ve středu přibylo v Česku 2309 nakažených, začínají platit nová omezení

Rakousko zřejmě od příštího týdne zařadí Prahu mezi rizikové oblasti kvůli šíření koronaviru. Uvedl to ve čtvrtek na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Při příjezdu do této sousední země z hlavního města by tak byl třeba negativní test na covid-19. O podobě omezení jedná Petříček se šéfem rakouské diplomacie Alexanderem Schallenbergem. Chce domluvit výjimku pro už zaplacené zájezdy.

„Rakousko by mělo od příštího týdne zařadit Prahu mezi rizikové oblasti. Při příjezdu by tak byl třeba negativní test. O konečné podobě omezení jednám s ministrem Schallenbergem. Rád bych prosadil, aby se opatření nedotklo již zaplacených zájezdů,“ informoval Petříček.

Počty nakažených se v Česku výrazněji zvyšují v posledních zhruba dvou týdnech. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku, minulou středu dva a ve čtvrtek tři tisíce lidí. Tehdy laboratoře zaznamenaly 3126 pozitivních testů, dosud nejvíce za jeden den. Od začátku září přibylo v Česku již více než 30 tisíc potvrzených případů covidu-19.

Od začátku epidemie ministerstvo registrovalo maximálně jednotky úmrtí s covidem-19 denně. To se ale nyní mění. V posledních třech dnech byl počet obětí dvouciferný. V pondělí zemřelo s koronavirem 14 lidí, dosud nejvíce. V úterý bylo obětí deset a ve středu 11. Tyto údaje se navíc mohou ještě zpětně změnit. Ministerstvo ale upozorňuje, že statistika zahrnuje úmrtí všech lidí, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.

Nová opatření proti šíření viru