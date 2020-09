Maximálně dva tisíce lidí na venkovních akcích, uvnitř do tisíce, Prymula shrnul nová opatření

V jednosektorovém režimu uvnitř pak bude moci přijít maximálně 500 diváků. Tisíc osob potom vnitřní akci může navštívit, pokud budou ve více sektorech. Co se týče omezení vnitřních akcí, běžných divadelních představení by se opatření podle Prymuly příliš dotknout nemělo.

Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl dále Prymula. Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí.

Hromadné akce jsou v řadě zemí podle Prymuly zakázané do konce roku. V Německu například omezili fotbalovou ligu.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO) považuje nová vládní opatření proti šíření koronaviru za rozumná. S výjimkou fotbalu a hokeje podle něj sportovní prostředí neomezují. Pro profesionální sport ve spolupráci s ministerstvem průmyslu dokončuje mimořádný dotační program, který by měl klubům kompenzovat ztráty.

Hokejová extraliga by se po omezení návštěvnosti na tisíc osob na utkání kvůli koronaviru mohla na dva týdny, kdy bude toto opatření platit, přerušit. Jednou z variant, o kterých bude ve čtvrtek dopoledne na mimořádném zasedání jednat valná hromada Asociace profesionálních klubů, je, že by v soutěži pokračovaly kluby, jimž omezení nevadí

„Počkáme si na písemné vyhotovení rozhodnutí. Na zítra (čtvrtek – pozn. red.) již ale byla svolána mimořádná valná hromada a kluby již dostaly podklady, abychom věděli, jak se k tomu staví. Abychom znali názor extraligového pole. Budeme se o tom ve čtvrtek intenzivně bavit,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček. Nyní žádné stanovisko zaujímat nechce.

Omezení restaurací a barů

Další opatření se týkají kadeřnictví nebo holičství. Nebudou zavřená, ale dostanou další pokyny pro provoz. „Musí tam probíhat dezinfekce, pokud má kadeřník příznaky onemocnění, neměl by pracovat,“ uvedl Prymula.

Nejcitlivější je zkrácení provozní doby v barech a restauracích. Ty budou muset zavírat místo o půlnoci už ve 22 hodin. „Myslím, že to opatření není tak tvrdé, jak se prezentovalo, je časově omezené na limit 14 dnů. Asi se shodneme, že potřebujeme snížit počty nakažených,“ konstatoval Prymula. Bojí se, že by se zvýšený počet nakažených projevil i co se týče hospitalizovaných pacientů.