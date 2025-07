Volby by v červnu vyhrálo ANO, SPOLU oslabilo, ukazuje průzkum Medianu

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Median

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě by s devatenácti procenty skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Kandidátka SPD s podporou dalších stran by byla třetí se čtrnácti procenty. Pětiprocentní hranici by překročili ještě STAN, Piráti, Stačilo! a Motoristé sobě. Průzkum se konal v době, kdy vypukla kauza bitcoinů spojená s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS).

Odhadovaný volební zisk vedoucího hnutí ANO se oproti květnu nezměnil, prakticky stejná zůstala v červnu i podpora SPD, na jejíž kandidátce se mají objevit i zástupci PRO, Svobodných a Trikolory. Podpora koalice SPOLU meziměsíčně klesla o dva procentní body a hnutí STAN, které by volilo devět procent hlasujících, si pohoršilo o jeden a půl procentního bodu. Naopak Piráti zaznamenali nárůst z pěti a půl procenta na osm procent, přičemž červnový model nezahrnuje podporu Zelených Pirátům, která byla oznámena v průběhu sběru dat.

Piráti přeskočili hnutí Stačilo!, které kleslo na pět a půl procenta. Do sněmovny by se dostali se stejným ziskem hlasů i Motoristé, kteří si oproti květnu polepšili o dvě a půl procenta. Obě hnutí se i podle jiných agentur dlouhodobě pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory. Pod ní zůstává Přísaha, které model Medianu přisoudil dvě a půl procenta, Sociální demokracie (SOCDEM) s podporou jeden a půl procenta i další strany a hnutí. Strany současné vládní koalice by získaly 60 mandátů ANO by nyní získalo ve dvousetčlenné sněmovně podle propočtu Medianu devětašedesát mandátů, SPOLU čtyřicet jedna křesel, SPD s podporou dalších stran třicet, Starostové devatenáct, Piráti sedmnáct, Stačilo! a Motoristé by měli shodně po dvanácti poslancích. Strany současné vládní koalice, tedy SPOLU a STAN, by tak dohromady získaly šedesát mandátů. Nyní mají většinu 104 hlasů. „Případná koalice ANO a SPOLU by měla většinu 110 poslanců a poslankyň. Jiné většinové koalice by musely být složeny ze tří a více stran,“ konstatovali analytici Medianu.