Na prvním stupni se bude učit, dokud to půjde, ekonomika už se zavřít nemůže, řekl nový ministr Prymula

Má již představu o konkrétních krocích. „První opatření se bude týkat rizikových hromadných akcí,“ avizoval nový ministr poté, co převzal úřad od Adama Vojtěcha (za ANO). Ten rezignoval v pondělí. Konkrétně by Prymula chtěl dále omezit provoz restaurací a barů. Místa, kde lidé jedí a pijí, a přitom nedodržují dostatečné rozestupy, totiž považuje za nejrizikovější. Věří, že situaci zlepší posunutí zavírací hodiny z půlnoci na desátou večer.

Za zásadní úkol svého působení, které by mělo trvat prozatím zhruba rok do sněmovních voleb, považuje Roman Prymula stabilizaci epidemiologické situace. „Tento úkol vůbec není jednoduchý. Udělám pro to vše, na druhou stranu nejsem spasitel. Nezvládl bych to bez pomoci všech,“ řekl.

Výměna v čele ministerstva zdravotnictví může znamenat také rychlé uzavření části škol – ovšem podle situace v různých regionech. Prymula by chtěl nechat otevřené první stupně základních škol, pokud to bude možné, od druhých stupňů výše to ale může být jinak.

Ministr zdravotnictví zatím věří, že se obejde bez vyhlášení nouzového stavu. Neuvažuje ani o další plošné celorepublikové karanténě podobné té jarní. „Nechceme dělat opatření, která by handicapovala ekonomiku. Není možné dělat opatření, která by zdecimovala ekonomiku tím, že použijeme jednoduché opatření, a tím je uzávěra celé republiky,“ poznamenal. Zároveň však vyzval občany ke spolupráci. „Nejde o to, abychom něco zakazovali, ale aby si všichni uvědomili, že po určitou dobu se nemáme těsně stýkat. To je největší riziko,“ dodal.

Prymula žádá o spolupráci opozici. Podle ní ale nespolupracuje Babiš

Kromě veřejnosti vyzval Roman Prymula ke spolupráci také opoziční politiky. Podle předsedy nejmenšího poslaneckého klubu ve sněmovně Jana Farského (STAN) je ale opozice konstruktivní – na rozdíl od vlády. „Nedělo se, že by opozice něco blokovala nebo nespolupracovala. Úplně naopak, opozice přinášela řešení, přicházela s nimi, vláda je nejdříve blokovala, aby je později vzala za své,“ řekl.

Restrikce, které Prymula avizoval, by mělo ministerstvo podle Jana Farského zavést, pokud je považuje za nezbytné. „Jestli je to jenom vypouštění balónků, aby vyzkoušeli, jak na to zareaguje veřejnost a podle toho to upravovali, tak nebojují s virem, ale o svoji politickou popularitu,“ uvedl. Od nového ministra by chtěl dostat jasná pravidla – jak konkrétně stát zareaguje na konkrétní čísla.