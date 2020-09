Na čtrnáct krajů Česko rozdělila složitě hledaná politická shoda. Nyní fungují už dvacet let

Na začátku října Česko čekají volby do krajských zastupitelstev; dohromady jich je třináct, pokud se nepočítá Praha, která své zastupitele volí v rámci obecních voleb – a ty připadají až na rok 2022.

Letošní krajské volby budou přitom v historii Česka šesté v pořadí; první proběhly v roce 2000 a současně to byly také jediné volby, které se zkusmo konaly jeden den oproti obvyklým dvěma. Až do začátku milénia také v zemi fungovaly jen samosprávné obce. Druhý, vyšší článek územní samosprávy ale v Česku chyběl. Poslanci se totiž dlouho nemohli shodnout, jak bude vypadat.

Úvahy o vytvoření současných krajů se datují už do dob krátce po listopadu 1989. Trvalo to ale deset let, než se toto uspořádání dostalo do praxe. Po sametové revoluci se politici usnesli, že zruší komunistický systém územní správy postavený na národních výborech.