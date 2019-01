Kapitán a Pan velkomožný míří k soudu. Vyšetřování kauzy ROP Severozápad končí

Vyšetřovací experiment

Manipulaci měl potvrdit i policejní vyšetřovací pokus. „Ty projekty se vůbec hodnotit na základě předaných podkladů nedaly, nebyla žádná kritéria. Podklady nic neobsahovaly, a kdybych si neopatřil to, co jsem si opatřil, tak by nebylo co hodnotit,“ poznamenal znalec, který se vyšetřovacího pokusu účastnil.

„Policie se snažila opatřit si relevantní důkaz, ale nicméně neprůchodným způsobem,“ myslí si advokát Volák.

Hlavní obviněný Alexandr Novák byl už dříve v jiné kauze odsouzený za přijetí úplatku ve výši 40 milionů korun. Před obviněním v kauze ROP podnikal také ve Spojených státech. Na Floridě vlastnil 17 domů. „Slouží především k pronajímání zájemcům,“ vysvětlil bývalý Novákův advokát Jan Růžek.