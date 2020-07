Vojtěch v pondělí vyhlásí epidemiologický semafor pro Česko. Ať přijde Hamáček s korespondenčním hlasováním, vyzval

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí vyhlásí systém tří pohotovostních stupňů, rozděleny budou po regionech. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM), kde s ním diskutovali senátor Marek Hilšer (MHS) a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Vojtěch odmítl, že by dovolil, aby koronavirus výrazně zasáhl do fungování voleb, ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyzval k rychlému předložení zákona o korespondenčním hlasování.