V senátních volbách mohou rozhodnout desítky hlasů. Při karanténě části lidí hrozí soudní spory, varuje právník

Ústava zajišťuje právo volit starším 18 let. Zároveň ale volební zákony upravují případy, kdy to není možné. Jak ten upravující volby do horní komory, tak do krajů počítají s omezením volebního práva z důvodu ochrany zdraví lidu.

Legislativa ovšem zmiňuje možnost volit mimo volební místnost a vhodit hlas do přenosné urny, a to ze závažných důvodů, zejména zdravotních. Zjednodušeně za voliči v den voleb přijdou, ať domů, nebo třeba do nemocnice, dva členové volební komise a umožní jim tajně odvolit.

O karanténě a oddělení zdravých lidí od těch, kteří pobývali v ohnisku nákazy nebo se setkali v inkubační době s infekčním onemocněním, pak vypovídá zákon o ochraně veřejného zdraví. Při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku platí zároveň zákaz styku některých skupin obyvatel s ostatními. „Kdo bude v době konání voleb v karanténě, ten volit nemůže, ani do přenosné urny,“ tvrdí náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

„Situace je stále málo jasná. Nezdá se únosné, z hlediska ústavních principů, aby to bylo vykládáno tak, že kdokoliv, kdo má nařízenou karanténu, by se nemohl účastnit voleb. Takový výklad by byl protiústavní,“ namítl host Devadesátky ČT24 ústavní právník Marek Antoš.

Článek 22 Listiny základních práv a svobod dle něj říká, že zákonná úprava všech základních práv, včetně volebního práva, a jejich výklad a používání musí ochraňovat svobodnou soutěž politických sil. Proto je nezbytné toto zákonné pravidlo vykládat úzce. To znamená, že se vztahuje pouze na ty, u kterých je zásadní důvod se domnívat, že by mohli být nakažliví. I u nich je však potřeba hledat možnosti, jak jim volbu umožnit, protože jinak by došlo k popření jejich volebního práva, nastínil.

Dle Antoše už dnes těžko můžeme nalézt nějaké řešení bez strachu z toho, že ho někdo bude zpochybňovat. Mnohem větší riziko zpochybňování výsledku voleb nastane tehdy, když by někteří lidé byli vyřazeni z volebního práva, míní. V říjnu půjde mimo jiné o senátní volby, které se konají odděleně v jednotlivých obvodech. Rozhoduje tedy výsledek každého obvodu.

„Ve druhém kole bývá velmi nízká účast. Pokud nastane situace, kdy vítěz vyhraje o desítky hlasů a zároveň v obvodu bude mnoho lidí, kteří nemohli volit, tak to nepochybně povede k tomu, že někdo ty volby zneplatní a bude kolem toho řada soudních sporů,“ varoval.

Ústavní právník Jan Kysela, který byl hostem pořadu Události, komentáře, také varoval před možným problémem v nadcházejících senátních volbách. Pokud například v Karviné nedorazí k urnám i několik stovek voličů, tak se obává, že tak během typicky nízké účasti ve druhém kole může být výsledek voleb skutečně ovlivněn.