„Dnes je každý epidemiolog-amatér, vyjadřují se různí šarlatáni,“ říká novinářka Ludmila Hamplová

„První velmi nebezpečná dezinformace je představa, že vlastně o nic nejde, že to je naprosto zbytečná panika a že se můžeme chovat tak, jak jsme zvyklí,“ popisuje Hamplová. „A to je to, co v konečném důsledku může být nebezpečné pro naše rodiče a prarodiče,“ dodává.

Problémem je podle ní to, že lidé na sociálních sítích sdílí různé nepravdivé informace o onemocnění – například tu, že proti koronaviru pomáhá pít teplou vodu nebo alkohol. „Dnes je každý epidemiolog-amatér. Každý má jistou potřebu říct svůj názor, nabídnout nějaký zaručený recept,“ vysvětluje jejich motivaci Hamplová.