Panika v obchodech, na internetu, v médiích. Může za ni jen koronavirus, nebo jí pomohli novináři?

Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka dokonce vyzval čtenáře, aby redakci napsali, kdy už informování o koronaviru považují za přehnané.

„Pro nás je to velká výzva a fakt velká zodpovědnost. Rozhodně bych neřekl, že jsme neselhali. Také trochu. Neustále, dennodenně hledáme zlatý střed a není to jednoduché. Na jedné straně je informační povinnost, kterou bezesporu máme, na straně druhé je nebezpečí, že nějak ulítneme,“ vysvětluje Pazderka.

Reakce od čtenářů prý byly různé – podle některých téma podceňují, podle jiných naopak šíří poplašné zprávy. „Až se budou zase jednou novináři, my novináři, divit, proč důvěra v média není taková, jak bychom si přáli, tak si můžeme vzpomenout na to, jak část médií toto téma uchopila – naprosto přepjatě, přepáleně a neadekvátně,“ doplňuje Robert Břešťan.

Mediální žně

Podle mediálních teoretiků by novináři a jejich editoři měli dbát na to, aby v tématech zbytečně nehledali senzaci. „Víc než kdy jindy by mělo v tomhle období platit, že se vyhýbáme clickbaitovým titulkům. A to proto, že lidé stejně klikají na cokoliv, co se týká koronaviru,“ upozorňuje děkanka Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Alice Němcová Tejkalová.

„Pro média je teď doba žní, kdy je lidé extrémním způsobem sledují, a není potřeba získávat jejich pozornost více tím, že budeme téma bulvarizovat nebo vytahovat jenom ty věci, které jsou skandální,“ doplňuje Tejkalová.