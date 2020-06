Nezlomila ho válka ani komunisté. Česko si připomíná 71 let od smrti generála Píky

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 ve Štítině na Opavsku. Chtěl studovat, ale plány mu překazila první světová válka. Jako velitel roty odjel na frontu do Haliče a v létě 1916 přešel dobrovolně do ruského zajetí, kde se přihlásil do vznikajících československých legií. S nimi se zúčastnil mimo jiné bitvy u Zborova.

Později se Píka jako legionář dostal do Francie, do vlasti se vrátil po válce už jako poručík. Ve Francii později vystudoval prestižní vojenskou vysokou školu École Militaire v Paříži.