Zemřel Milan Píka. Syn generála, kterého zavraždili komunisté, sloužil v zahraničním odboji

Milan Píka zemřel v sedm hodin večer, upřesnila Horáková, která je ředitelkou Slezského zemského muzea v Opavě. Muzeum je správcem pozůstalosti po Heliodoru Píkovi. Pohřeb podle Horákové bude na Slovensku, jeho formu bude rodina řešit se slovenským ministerstvem obrany.

Milan Píka v červnu 1939 utekl se svou matkou do Rumunska, kde v té době už působil v zahraničním odboji jeho otec. Poté odjel do Francie, kde vstoupil do vznikající československé zahraniční armády. Po porážce Francie odjel do Anglie, kde byl zařazen k 310. stíhací peruti RAF. Pro oční vadu byl však z leteckého výcviku vyřazen a vykonával administrativní službu.

„Stejně jako jeho otec byl však v únoru 1949 zatčen a uvězněn ve stejné věznici – na Pankráci. Každý ale v jiné cele, takže spolu kontakt udržovali prostřednictvím motáků. Otec byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti oběšením. Milan s ním mohl nakonec strávit poslední noc před jeho popravou 21. června 1949 v borské věznici,“ přibližuje Píkův osud organizace Post Bellum.