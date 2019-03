Popravený hrdina Píka a krvavý prokurátor Vaš. Dcera vraha se nyní setkává se synem oběti

Samotné setkání filmaři netočili, bylo pro všechny aktéry příliš emotivní – ve filmu ale přesto dojde ke katarzi. Mluvili spolu bez trémy, jako by se znali od dětství. Oba prožívali stejný život, ale opačně extrapolovaný. Milan Píka, který krátce předtím ovdověl, se s Galinou Vašovou rozdělil o drobnost, která mu po manželce zůstala. Dva drobné hrníčky, které fungují i jako píšťalky, jež si přivezl se ženou z dovolené. Jeden z nich si nechal, druhý daroval Galině – a symbolicky na ně společně odpískali minulost, která jim tolik zasáhla do životů. Galina Vašová je jediná, kdo se po roce 1989 veřejně omluvil za nelidské zločiny doby stalinismu, což jí ale má část rodiny za zlé, protože o vlastním otci prý mluví neuctivě.

Fakta Postoloprtský masakr Postoloprtský masakr se stal po druhé světové válce v červnu 1945, kdy Československá armáda zabila bez soudu několik set internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt a okolí. Masakr si připsal největší počet obětí v severních Čechách v poválečné historii a byl druhou nejtragičtější událostí při živelných násilnostech při takzvaném divokém odsunu Němců. Nalezeno bylo devět hromadných hrobů a v nich 763 těl, z toho pět žen a jedno dítě. Celkem 452 těl přitom bylo nalezeno v bažantnici. Skutečný počet obětí však může být vyšší, protože všechny hroby nemusely být nalezeny.

Dokument Křišťálový fantom přinese ČT2 v neděli v 15:15. Jak vznikl dokument

Odkaz Další články o událostech února 1948

Dokument je autorským dílem brněnského historika Pavla Palečka, který už jeden film o Vašovi natočil. Když začal před lety připravovat první snímek o prokurátoru, sám nevěděl, do čeho jde. Teprve postupně zjišťoval, že neblaze proslulý sovětský zpravodajec má na svědomí i další zločiny, než „jen“ stěžejní účast na vykonstruovaných procesech. Když se mu naskytla možnost promluvit s jeho dcerou Galinou, rozhodl se natočit další film. Tentokrát ukázal soudce v osobní rovině – jako člověka, který ke svým nejbližším projevoval stejnou krutost a neústupnost, jaká stála život desítky lidí. „Vědecká práce je hrozně důležitá, ale toto jsou věci, které se ani tak netýkají dějepisu, jako občanské nauky, a veřejnost by je měla vědět, pokud se chce vyhnout populistům a totalitě,“ řekl Paleček. Podle něj je potřeba zobrazovat i záporné hrdiny, protože k minulosti patří.

přehrát video Vrahem z povolání - utrpení soudce Karla Vaše

O tom postupně přesvědčil i Galinu Vašovou, kterou otcovy zločiny zdrtily a vyjádřila soucit obětem totalitního režimu. Původně o otci vůbec mluvit nechtěla. „Říkala mi – mně je z toho zle, jen když na to myslím, natož abych to někde vyprávěla,“ popsal Paleček. Nakonec ji přemluvil. „Řekl jsem jí, že to pro ni bude utrpení, že se možná i psychicky zhroutí, ale že poprvé v jejím životě to bude utrpení, které bude mít smysl. Pokud v sobě najde sílu to říct, může to řadě lidí otevřít oči a být mementem pro další generaci,“ řekl historik.

Profil Karel Vaš (1916–2012) • narozen 20. března 1916 v Užhorodě

• od r. 1933 člen KSČ a Svazu přátel Sovětského svazu a demokratického Španělska

• v květnu 1939 ilegální přechod ruských hranic, tři roky v selchozlagu (zemědělském táboře)

Kedrovyj Šor, cca 50 km jižně od města Pečory, spadající pod komplex táborů Intinlag, který zásoboval potravinami

• 1943 v čs. jednotkách v SSSR nejprve písařem na rotě, později přednostou vojenského soudu a pak prokurátor

• od 1. 1. 1945 zástupce náčelníka Vojenského obranného zpravodajství B. Reicina

• od počátku r. 1948 prokurátor u vyššího vojenského soudu

• od října 1948 vyšetřující soudce

• od ledna 1949 referent voj. odd. státní prokuratury

• květen až prosinec 1949 senátní předseda vyššího voj. soudu

• od podzimu 1950 náčelník soudního odd. Hlavní soudní správy ministerstva národní obrany

• 11. 8. 1951 zatčen a souzen pro vlastizradu a vraždu, odsouzen na doživotí, trest zmírněn na 26 let

• vězněn v Leopoldově

• v září 1956 zproštěn viny a rehabilitován

• úředník v Mototechně, novinář

• po roce 1990 žalován pro justiční vraždu Heliodora Píky

• 15. 1. 2002 trestní stíhání zastaveno z důvodu promlčení

• zemřel 8. prosince 2012

Dokument díky tomu zasazuje události z Vašova života, jako útěk do SSSR, vězení či údajné zranění z války, do kontextu života jeho nejbližších. Z toho vyvstává jeho osobnost tak plasticky, jak by to z pouhého souhrnu událostí nebylo možné. Témata viny, odpuštění, křivdy či trestu, která se linou celým dokumentem, jsou podle Palečka platná obecně. „Zároveň ale ukazují do morku kostí podstatu jakékoli totality a hrůzu, která je s ní spojená,“ řekl.

„V roce 1946 ani jediný banderovec, bandita nebyl předán soudu k potrestání, ti, kteří nedostali spravedlivou kulku, byli předáni sovětským nebo polským orgánům proto, aby na základě jejich výpovědí mohla být jejich organizace v Polsku nebo v SSSR odhalena a likvidována… Mohu prozradit, že v Polsku a v SSSR po výslechu těchto na můj rozkaz předaných banditů byli tito posláni na onen svět, aniž spatřili lesk soudních síní.“ Karel Vaš