Hamáček chce pro vládu možnost vyhlásit celostátní stav nebezpečí

K revizi krizové a bezpečnostní legislativy přiměly vládu některé potíže při pandemii covidu-19 v posledních měsících. „Musíme aktuální zkušenosti využít a co nejrychleji je promítnout do zákonů, aby nám do budoucna umožnily pružněji reagovat na pandemii nebo riziko velkého rozsahu, jako je sucho nebo kyberútok,“ míní ministr vnitra.

Vláda nedostane širší pravomoci, ujišťuje Hamáček

Hamáček zdůrazňuje, že úprava zákona nepřinese širší pravomoci pro Strakovu akademii. „Jde o to, abychom nešli s kanonem na vrabce. Je to spíše vsunutí mezistavu, který je lehčí verzí nouzového stavu,“ vysvětluje vicepremiér.

Stejně jako v případě nouzového stavu by kabinet mohl vyhlásit stav nebezpečí na 30 dní, poté by o případné prodlužování musel žádat Poslaneckou sněmovnu, upřesňuje náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. I ve stavu nebezpečí by měl kabinet mít možnost omezit vlastnické právo, svobodu pohybu, pobytu či shromažďování, nebylo by ale možné omezit právo na stávku.