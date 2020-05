Ministerstvo zdravotnictví dostane větší pravomoci, ale jen dočasně. Změnu schválila vláda

Plán kabinetu pro rozvolňování i nadále počítá s tím, že omezení končí až 25. května, na tiskové konferenci po jednání vlády to potvrdil ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Podle Vojtěcha bude ministerstvo zdravotnictví v přechodném období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti skrze mimořádná opatření.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 má podle navrhovaného textu platit v klíčových pasážích do konce roku. Jeho cílem je dočasně doplnit předpis o ochraně veřejného zdraví, který bude nadále obsahovat obecná ustanovení. Opatření by mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády a jen v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, v odůvodnění musí vysvětlit aktuální epidemiologická rizika. V případě hrozby prodlení může resort opatření nařídit sám, ale pokud by je vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.