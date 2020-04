Začal čtvrtý týden celostátní karantény. Stát chce podpořit firmy kurzarbeitem

Česko se v pondělí probudilo do čtvrtého týdne s omezením svobody pohybu, ale také do týdne, který slibuje zmírnění některých opatření, která vláda zavedla ve snaze omezit šíření koronaviru. Na svém pondělní jednání by měl kabinet vyhlásit výjimku pro další obchody, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) půjde o papírnictví nebo prodejny obuvi. Dále by se mohly všem zpřístupnit i hobby markety a stavebniny, kam nyní mohou pouze živnostníci. Obchody neotevřou bezprostředně, bude to možné až od čtvrtka. Aby mohly obchody v polovině týdne otevřít, budou ale muset dodržet pravidla, která stanoví hygienici ve středu. „V prodejně musí být aktivní zásah proti shlukům zákazníků, zajištěné řízení front čekajících zákazníků,“ shrnul Babiš.

Ústřední krizový štáb se zatím bude zabývat fungováním takzvané chytré karantény, od které si slibuje, že umožní postupné zmirňování plošných opatření. Od minulého týdne se tento systém testuje v Jihomoravském kraji, v příštích dnech by se měl začít zkoušet i v Praze a Moravskoslezském kraji a po Velikonocích se rozšíří i do zbytku republiky. Sněmovna musí prodloužit nouzový stav, čeká ji i další balík zákonů Týden, který začíná, je zatím formálně poslední, kdy bude platit nouzový stav. To ale jen proto, že jej vláda v březnu mohla vyhlásit nejdéle na 30 dnů. Od úterý proto zasedne Poslanecká sněmovna, která by měla nouzový stav prodloužit. Vláda původně žádala o dalších 30 dnů, poslanci jí ale patrně dají jen dva až dva a půl týdne navíc s tím, že by další prodloužení mohli odhlasovat později. Sněmovna ale také bude hlasovat o dalších opatřeních, které vláda připravila pod hlavičkou opatření proti šíření koronaviru. Již v pondělí o nich začnou jednat poslanecké výbory. Jde například o návrh zákona, podle kterého by policie mohla na místě pokutovat přestupky. Současná podoba postihu ve správním řízení je podle resortu vnitra zdlouhavá. Poslanci projednají také vládní návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není v důsledku současné krize schopen platit své závazky. Dreamliner, A330 i 777 Pražské Letiště Václava Havla během dne přijme celkem tři lety z Číny se zdravotnickým materiálem. Každé dorazí na palubě jiného typu letadla. Jako první dorazil již v jednu hodinu v noci dreamliner společnosti Juneyao Airlines ze Šanghaje, což ovšem byl zpožděný let, který měl původně přistát již v neděli večer. Dopoledne bude následovat Airbus A330 aerolinek China Eastern a v podvečer ještě nákladní verze Boeingu 777 společnosti China Cargo. Česko nakupuje z Číny ochranné prostředky za miliardy korun. Jen za druhou polovinu března uvolnilo ministerstvo financí na jejich pořízení asi pět miliard. Stát za ně získal miliony roušek, respirátorů, ale i ochranné štíty a oděvy a také rychlotesty na přítomnost protilátek proti koronaviru.

Lety se zásobami zajišťují různé typy letadel včetně obřích antonovů Ruslan. Nemíří přitom pouze do Ruzyně, nýbrž také do Pardubic či do Mošnova. O distribuci materiálu v Česku se potom starají hasiči. Pomůcky z letadel odvážejí do meziskladu v Opočínku na okraji Pardubic, odkud je rozvážejí do jednotlivých regionů. „Naši příslušníci v rámci rozvozu tohoto materiálu dosud najezdili přibližně 140 tisíc kilometrů,“ uvedl mluvčí hasičského sboru Rudolf Kramář.