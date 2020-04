Česko přijme několik pacientů s koronavirem z Francie. Prvních šest do Fakultní nemocnice Brno

Letadlo s prvními šesti pacienty by mělo přistát na letišti v Brně v pondělí odpoledne. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) požádala Francie prostřednictvím velvyslance o pomoc a česká vláda vyhověla. Stát nabídl čtrnáct míst, kromě Brna jsou další ve Fakultní nemocnici Motol a dalších zařízeních. „Je to solidární krok, nechceme směrem k Evropské unii jenom natahovat ruku, ale také aktivně pomáhat,“ řekl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

V Brně jsou dvě fakultní nemocnice. Francouzské pacienty přijme Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, kde je také odběrový stan, provádějí se tam testy na koronavirus a také funguje odběrový tým, který jezdí přímo domů k lidem s podezřením na nákazu. Nemocnice má zhruba stovku přichystaných lůžek pro pacienty s koronavirem a další stovky v záloze.

O moravské pacienty s koronavirem v těžkém stavu se na pokyn vlády stará druhá Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se sídlem v centru, která má pro nejzávažnější případy vyčleněno 43 lůžek s plicními ventilátory. Nyní tam leží zhruba desítka pacientů.

Česko pomohlo i jiným zemím Unie

Premiér Andrej Babiš (ANO) upozornil, že Česko v koronavirové epidemii už pomohlo i jiným zemím Evropské unie. „Po tom, co jsme pomohli Slovinsku, Španělsku a Itálii, tak projevujeme solidaritu v rámci Evropské unie,“ řekl Andrej Babiš. Pomoc Španělsku a Itálii, které jsou z evropských zemí koronavirem zasaženy nejvíce, zahájilo Česko před týdnem v sobotu. Posílá dvacet tisíc ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Dodávka je rozdělena napůl, každá země dostane deset tisíc kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny.

Česko poslalo do Itálie také vzorky masek, které navrhlo a vyrábí České vysoké učení technické s pomocí 3D tisku. Zásilku do Itálie odvezl kamion, letadlem do Španělska se vezlo také 90 polomasek české firmy Nanologix. Slovinsku poskytlo Česko podle dřívějšího vyjádření předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) formou zápůjčky půl milionu roušek, dvacet pět tisíc respirátorů a pět tisíc ochranných obleků.

Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou podlehlo nemoci od 1. března do nedělního večera přes sedm a půl tisíce lidí. Na jednotkách intenzivní péče zdravotnických zařízení leželo podle víkendových čísel ve Francii bezmála sedm tisíc pacientů. V České republice je přes čtyři a půl tisíce potvrzených případů nákazy koronavirem, hospitalizováno je méně než čtyři sta lidí.