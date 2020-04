Prodloužit nouzový stav o 30 dnů bude pro vládu obtížné. Celý čas jí nechtějí dát ani komunisté

Komunisté, o jejichž hlasy se menšinová vláda ve sněmovně často opírá, jsou sice velkorysejší, podle předsedy strany Vojtěcha Filipa ale ani oni nejsou spokojeni s vyhlídkou na to, že by si kabinet udržel mimořádné pravomoci až do 11. května. Míní, že není potřeba prodlužovat nouzový stav déle než do konce dubna.

Vláda ve středu rozhodla, že nouzový stav – vyhlášený původně 12. března na 30 dnů do 11. dubna – prodlouží na dvojnásobek do 11. května . K tomu ale potřebuje souhlas poslanců a není jisté, že ho dostane.

Hlasy KSČM by ale eventuálně mohli nahradit poslanci SPD. Předseda Tomio Okamura již dříve avizoval, že jeho hnutí je připraveno návrh vlády podpořit, pokud vychází z názoru odborníků a pokud jsou opatření skutečně nezbytná ke zvládnutí pandemie.

Ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček je přitom přesvědčen, že odborná shoda o potřebě prodloužit nouzový stav až do 11. května panuje. Upozornil, že proti návrhu na prodloužení o 30 dnů neměl na krizovém štábu nikdo námitky, i když jsou v něm i lidé nominovaní opozicí. „Beru to tak, že na odborné úrovni je na tom shoda. Samozřejmě to, na čem je shoda na úrovni odborné, nemusí být shoda na úrovni politické,“ uvedl.

Zdůraznil přitom, že nouzový stav především dává právní rámec pro další kroky kabinetu. Mimo jiné umožňuje nakupovat ochranné prostředky přímým zadáním. „Nedokážu si představit, že za čtrnáct dní nouzový stav zrušíme a začneme na ochranné prostředky vypisovat výběrová řízení. To by asi nefungovalo a nepřispělo by to k bezpečnosti v ČR,“ zdůraznil.

Ale dva týdny považují za hranici i zástupci některých dalších stran. „Pokud to i pak situace bude znovu vyžadovat, ať se poslanci znovu sejdou a rozhodnou,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.