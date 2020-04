V polovině dubna bude v Česku osm tisíc lidí s koronavirem, na konci přes čtrnáct tisíc, míní statistici

Do poloviny dubna by dle predikcí ÚZIS mělo být v Česku zjištěno osm tisíc potvrzených případů koronaviru. Ke konci měsíce pak čtrnáct tisíc dvě stě. Podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba na čtyřicet procent.

Z nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se uzdravilo 45 lidí, v nemocnicích zemřelo 32 pacientů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Během úterý od půlnoci do půlnoci přibylo 307 nemocných. Jde dosud o druhý nejvyšší denní přírůstek. Více pacientů přibylo jen v pátek 27. března, konkrétně 373.

Kynice jsou volné

V Kynicích na Havlíčkobrodsku skončila s úterní půlnocí karanténa vyhlášená kvůli koronavirové nákaze 16. března. V obci s asi 90 obyvateli bylo potvrzeno osm případů nákazy. Na dodržování opatření nařízené hygieniky dohlížela po celou dobu policie, žádné porušení nezaznamenala, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Z mého pohledu se svět venku absolutně změnil, někteří z nás jsme doma od pátku 13. Nebude pro nás těžké se zase začlenit, ale určitě nebudeme moc vyjíždět. Myslím, že tady budeme v bezpečí,“ řekla České televizi o opětovném otevření obce okolnímu světu starostka Kynic Jaroslava Smetanová.

Zápisy bez dětí

Na základních školách začínají zápisy dětí do prvních tříd. Letos by se podle odhadů ministerstva školství měly týkat asi 137 800 předškoláků. Kvůli koronavirové epidemii se ale zápisy uskuteční bez jejich přítomnosti. Do škol by neměli raději chodit ani rodiče.

Přihlášky mohou posílat například do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Období zápisů potrvá do 30. dubna. Konkrétní termíny a způsoby podání přihlášky určují ředitelé jednotlivých škol.