Měsíc s koronavirem v Česku. Země se vyrovnává s mimořádnou situací

Pohledy vládních politiků ovšem nemířily jen na nemocnice a počty nakažených. Již den po prvních potvrzených případech Bezpečnostní rada státu rozhodla například o tom, že se závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude konat bez diváků. O další dva dny později přibyla povinnost pořadatelů akcí nad 5000 lidí, aby je oznamovali hygienikům. Výraznější opatření vláda přijala 10. března, kdy zakázala akce s více než 100 účastníky a den nato ukončila výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. K nim se přidaly i školy vysoké.

Snížení počtu účastníků na velkých sportovních a kulturních akcích se organizátoři snažili všemožně obcházet, a tak s vyhlášením nouzového stavu 12. března vláda přitvrdila a zakázala akce s účastí nad 30 osob. Následně pak na sportoviště zakázala vstup úplně.

Restaurace nejprve mohly mít otevřeno do šesti ráno do osmi večer, později ale byl jejich provoz ještě více omezen na výdejní okénka či rozvoz. Zavřely se také prodejny s výjimkou potravin, drogerií či lékáren. Otevřeny zůstaly rovněž galanterie, a to proto, aby si lidé měli z čeho šít nedostatkové roušky. Na konci měsíce vláda prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách do 11. dubna, minimálně do stejného dne musejí zůstat uzavřené i restaurace.

Zákazy dále přitvrzovaly

Jak počty nakažených příbývaly, narůstala i vládní opatření. Nejprve byl zakázán vstup cizincům z 15 rizikových zemí a čeští občané (s výjimkou řidičů zásobování nebo pendlerů) do nich nesměli cestovat. Od pondělí 16. března kabinet zakázal cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí, zároveň zakázal volný pohyb lidí ve veřejném prostoru. Ten se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní potřeby nebo k lékaři.