ŽIVĚ: Vláda schválila příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun. Schválila i kurzarbeit

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí po jednání vlády uvedla, že v úterý by měl kabinet projednávat pozměněný návrh kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru.

Podle plánu by stát měl nyní vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent. Ministryně to uvedla v pondělí na svém twitterovém účtu.

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus. První dva z pěti bodů vláda schválila před deseti dny, zbývající tři před týdnem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělní tiskové konferenci řekl, že se o podpoře firem a živnostníků vedla na zasedání vlády dlouhá debata a objevily se další návrhy. Dodal, že ještě by se spolu měli sejít Maláčová s ministryní Schillerovou, ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba za ANO) a ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. „Setkají se separátně. Nebylo to domyšlené celkově i legislativně,“ uvedl Babiš.