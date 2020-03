Prezident Miloš Zeman odmítl kvůli pandemii koronaviru vyhlásit amnestii

Čas vyhrazený v obchodech s potravinami a v drogeriích pro seniory nad 65 let a lidi s handicapem starší 50 let je mezi 8:00 a 10:00 . Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se omezení nevztahuje, prodejci ale mají nařízeno seniory a starší lidi s handicapem při prodeji upřednostnit.

Prezident Miloš Zeman považuje v současné epidemiologické a ekonomické situaci podnět advokátů ohledně amnestie za velmi škodlivý. Advokát Petr Toman ho Zemanovi zaslal ve čtvrtek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ČTK v pátek napsala, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii aktuálně připravoval.

Dopis v pátek zveřejnil Advokátní deník. „Zvažte prosím využití vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat,“ uvedl v dopise Toman.

Podle advokáta nebylo cílem hromadné propouštění vězňů, ale pouze těch s nejmírnějšími tresty. Navrhl, aby Zeman prominul tresty lidem, kteří byli odsouzeni za úmyslné trestné činy na méně než rok nebo za nedbalostní trestné činy nejvýše na dva roky. Prominout by mohl i některé podmíněné tresty či domácí vězení. Návrh také zmiňoval zastavení části trestních stíhání.



2/2 Prezident republiky tento podnět odmítl, protože je narozdíl od svých dvou předchůdců zásadním odpůrcem plošné amnestie.



Kromě toho tento podnět považuje za škodlivý vzhledem k současné epidemiologické a ekonomické situaci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 28, 2020

Benešová uvedla, že Toman nebyl první, kdo s takovým návrhem přišel. Údajně o tématu diskutovala i s vězeňskou službou. Ministerstvo spravedlnosti ale nakonec informovalo o tom, že úvahy o amnestii jsou nyní předčasné.

Dvanáct nových případů v domově seniorů

Hygienici aktuálně v Česku evidují už 2422 potvrzených případů nákazy koronavirem. V pátek přibylo 373 nakažených, jde zatím o největší denní přírůstek. Dvanáct nových případů hlasí například domov seniorů v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo deset klientů a dva zaměstnanci. Zařízení je v karanténě.

První případ nemoci COVID-19 se potvrdil na Jindřichohradecku, které dosud jako poslední jihočeský okres bylo bez prokázaných případů. V jižních Čechách je tak 69 prokázaných případů onemocnění COVID-19, potvdila ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Krajští hygienici dosud také trasují, jak se k deseti lidem z českokrumlovské sociální služby SOVY dostala nákaza nemocí COVID-19. Nakažených je šest klientů a čtyři zaměstnanci.

„Klienti, u nichž byla prokázána nákaza, zůstávají v odlehčovací službě, je zajištěna jejich izolace a péče o ně,“ informovalo město Český Krumlov na svém facebookovém profilu a informace potvrdila mluvčí radnice Petra Nestávalová. Nově nakažený je v Krumlově zaměstnanec hlavní pošty na Latránu. Nákaza se ve čtvrtek prokázala i u jednoho lékaře. Město oznámilo, že dojížděl z Prahy do krumlovské nemocnice na gynekologicko-porodnické oddělení.

Podle hygieniků je ale důležité, že se díky testování daří zachycovat více pozitivních lidí a umisťovat je do karantény. Tím klesá počet skrytých možných nosičů. „V jižních Čechách testujeme opravdu masivně, což je z epidemiologického hlediska nesmírně pozitivní,“ doplnila k tomu Kotrbová.

200 tisíc respirátorů pro seniory

Hodně nemocných přibývá v nejrizikovější skupině, mezi seniory. Ministerstvo zdravotnictví je chce novými předpisy více ochránit, a tak domovy důchodců a léčebny dlouhodobě nemocných musejí vyhradit deset procent své kapacity pro klienty s příznaky a zařídit jim samostatné koupelny a toalety.

Ministerstvo zdravotnictví také už v noci na sobotu poslalo domovům pro seniory dvě stě tisíc respirátorů. Na Twitteru o tom informoval šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad podle něj vypomůže ministerstvu vnitra s dodávkami ochranných prostředků do té doby, než dostane další dodávky pomůcek. Poskytovatelé sociálních služeb si totiž stěžují na nedostatek respirátorů i roušek.

Vypomůžeme @vnitro s dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka. Domluvili jsme se na tom teď operativně s panem ministrem Hamáčkem a paní ministryní Maláčovou. V noci od nás odejde dodávka 200 000 respirátorů do domovů pro seniory. Spolu to zvládneme. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 27, 2020

Nouzový stav bude podle premiéra Andreje Babiše potřeba prodloužit – a to o dalších třicet dnů, uvedl pro Českou televizi. Opatření zatím platí do 11. dubna. Apeloval také na lidi, aby dodržovali všechna omezení, jako je třeba povinné nošení roušek.

Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal.