Schillerová nechce odškodné za ušlý zisk pro firmy. Podle Stanjury by měla rezignovat

Podle Schillerové je opření vládních opatření o zákon o veřejném zdraví vhodnější než jejich opření o krizový zákon, protože se jedná o řešení následků pandemie. „Podle zdravotního zákona můžeme opatření vydávat dál, i kdyby nouzový stav skončil,“ uvedla. Případné prodloužení nouzového stavu by musela schválit sněmovna.

Podle části právníků mají firmy na základě krizového zákona nárok na náhradu škody, která jim vznikla v důsledku státních opatření. Schillerová ale ve čtvrtek zopakovala, že podle jejího právního názoru se náhrady týkají jenom zabaveného majetku nebo nařízení práce, nikoli ušlého zisku.

Schillerová: Náhrada ušlého zisku by byla nákladná, nabízíme jiné úlevy

„Náhrada škody za ušlý zisk v době, kdy byl (podnik) na nějakém ekonomickém výkonu, s tím se nedá počítat, protože by to byly biliony a ohrozilo by to fungování státu,“ upozornila ministryně.

Podle ministerstva financí by měla být dostatečnou kompenzací pro podnikatele a živnostníky jiná opatření, která vláda přijala. Například odklad plateb daní, dočasné odpuštění odvodů nebo bezúročné úvěry.