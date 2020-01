Nebál se jít vlastní cestou a okouzloval humorem. Kolegové vzpomínají na Jaroslava Kuberu

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že otázku státního pohřbu bude vláda řešit především podle přání rodiny. „Byl to člověk, kterého jsem měl rád. Měli jsme dobrý vztah. My jsme si rozuměli. Byl neskutečně vtipný,“ zavzpomínal. „Senát dostal s jeho příchodem do funkce předsedy úplně jinou dynamiku,“ zhodnotil.

Vždy věci dělal jinak

Podle prvního místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky (nestraník za TOP 09 a STAN) přišla česká politika o velice zásadového, konzervativního politika. „Spolupráce s ním lidsky byla velice příjemná. Byl veselý, plný elánu. Měl neuvěřitelnou schopnost navazovat kontakty s lidmi,“ zavzpomínal. Přes všechny politické neshody se prý nikdy nerozcházeli ve zlém nebo s pocitem hořkosti.

Kuberův předchůdce v čele Senátu a současný místopředseda horní komory Milan Štěch (ČSSD) si Kubery vážil přesto, že byli zastánci jiných politických proudů. „Lidsky jsme se dokázali domluvit a dohodnout. I předání funkce bylo zcela bezproblémové,“ zavzpomínal. Ocenil, že pomohl posílit vnímání Senátu jako stabilní a seriózní instituce. „Znal jsem ho jako velkého zastánce rodiny. Měl ji na prvním místě, a proto jsem si ho vážil,“ vypíchl osobní zkušenost.

Překvapení z náhlého úmrtí vyjádřil i další místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). Kubera byl podle něj „nekonformní politik, který šel vždy svou cestou, měl své názory a vždy věci dělal jinak než většina.“ V tom se Horníkovi líbil. „Pro Českou republiku i politiku je hrozná škoda, že skončil,“ dodal.

„My jsme s Jardou byli celou sobotu na kongresu, byl naprosto v pohodě, v dobrém rozpoložení, sršel humorem, jak jsme ostatně u něj vždy zvyklí. Je to rána z čistého nebe,“ prohlásil další člen vedení horní komory Jiří Oberfalzer (ODS). „Lidi ho měli rádi, rozuměli mu, uměl věci vyjadřovat jednoduše, s humorem a nadhledem, ilustrovat vtipně různé nesmysly, které kritizoval. Bude prostě strašně chybět,“ dodal.

Podle místopředsedkyně Senátu Miluše Horské (za KDU-ČSL) ho lidé milovali pro jeho humor a schopnost lidově vyjádřit své myšlenky. „Asi neznám politika, který by měl takový obdiv lidí,“ řekla.

Zábavný, chytrý, autentický

Předseda ODS Petr Fiala vyjádřil lítost a šok: „My jsme se s Jaroslavem bavili v sobotu na kongresu, byl plný energie, plný života, plný plánů. Je to pro nás všechny velmi smutná zpráva. Jaroslav Kubera nebyla jenom významná osobnost ODS, to byla významná postava celé české politiky.“

„Představoval demokratickou pravicovou politickou pozici mezi všemi klíčovými ústavními představiteli. Pokud jde o jeho politickou kariéru, já myslím, že ta mluví sama za sebe. Stál v čele města Teplice nepřetržitě čtvrt století. Dvacet let byl v Senátu, opakovaně získával důvěru voličů, a to velmi jasně. Byl to politik, který svým humorem dokázal upozorňovat na velmi podstatné věci. Byl to vášnivý obhájce demokracie a svobody,“ dodal Fiala.

„Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům pana Jaroslava Kubery,“ napsal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Jarda Kubera byl politik, který vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů,“ napsal předseda SPD Tomio Okamura a dodal: „Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap.“

„Často jsem s ním nesouhlasila, ale na jeho glosy a jedinečný humor nikdy nezapomenu. Nikdy se nebál bojovat za své vidění světa a své názory dokázal prezentovat jasně a srozumitelně. Na nic si nehrál a byl sám sebou,“ napsala europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) si politické spory s Kuberou užíval: „Založením byl konzervativec, to znamená, že jsme spolu ve spoustě věcí nesouhlasili, ale měli jsme lidsky velmi dobrý vztah. Vždy jsem se těšil na možnost setkání s ním, protože byl vtipný, zábavný, chytrý, autentický. Bude nám chybět.“ Dodal, že mu budou scházet hlavně debaty o zahraniční politice.

Podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného „odešel upřímný obhájce normálního světa, konzervativních hodnot, ale i Senátu a principů právního státu“. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala: „Říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku.“ Šéf STAN Vít Rakušan zavzpomínal: „Vtipný, bystrý, pracovitý senátor a bývalý kolega starosta. Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoliv boj nepřátel.“