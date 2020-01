Senát nyní vede Jiří Růžička, nového předsedu by si horní komora mohla zvolit v únoru

Jaroslav Kubera se do čela Senátu dostal po volbách v roce 2018. Jeho dvouleté funkční období mělo vypršet na podzim letošního roku. V čele horní komory ho dočasně bude zastupovat její první místopředseda Jiří Růžička.

Smrt úřadujícího šéfa Senátu představuje pro Českou republiku ojedinělou situaci, všímá si politolog Kamil Švec. „Má nepříjemné, smutné prvenství v tom, že je to první takto vysoce postavený politik, který odešel ve své funkci,“ poznamenal.

Volba nového předsedy i doplňovací volby

Postup při volbě Kuberova nástupce ve vedení Senátu by měl projednat v úterý před polednem organizační výbor horní komory. Uskutečnit by se mohla už na schůzi v příštím týdnu. Růžička chce ale navrhnout k volbě předsedy mimořádnou schůzi Senátu, která by se konala v první polovině února.

Jednací řád Senátu přitom v této oblasti ponechává značnou plochu k politickým jednáním, podotýká ústavní právník z Univerzity Karlovy Jan Kysela.

„V zásadě jediné, co z jednacího řádu Senátu vyčteme, je to, že ten, kdo smí podávat kandidáty na post předsedy Senátu, jsou senátorské kluby – respektive senátoři,“ uvedl Kysela.

Podle zákona o jednacím řádu tak musí učinit „nejpozději 24 hodin před zahájením volby“. Ta by se tak mohla teoreticky uskutečnit už na schůzi, která začíná 29. ledna.

Bude se jednat o většinovou, dvoukolovou volbu, podotkl Kysela. „Volí se za požadavku většiny přítomných senátorů,“ upřesnil.