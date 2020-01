Piráti si zvolí nové vedení. Předsednictví obhajuje Ivan Bartoš, vyzvou ho Ferjenčík a Pikal

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů včetně tří aspirantů na post šéfa strany. Ze současných místopředsedů se o post znovu ucházejí Olga Richterová a Radek Holomčík. Z poslanců chce ve vedení strany usednout též Jan Lipavský.

Na pozici aspirují také europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová, zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Martin Kučera a člen technického odboru Pirátů Jan Bednařík. Republikové předsednictvo podle stranických stanov sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

Na zasedání fóra Piráti blíže představí lídry kandidátek pro letošní krajské volby a kandidáti do Senátu. Straníci se budou zabývat také změnou stanov, kterou chtějí zjednodušit vylučování členů strany, kteří neplatí členské příspěvky. Dosud za to Pirátům hrozí jen pozastavení členství, nově by jim členství automaticky zanikalo rok poté, co bylo pozastaveno.